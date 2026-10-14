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Tebboune appelle à lutter contre les « parasites » qui tentent d’épuiser les réserves de change

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Amel Hamana
2 min de lecture
Tebboune appelle à lutter contre les « parasites » qui tentent d’épuiser les réserves de change
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce mercredi la Rencontre nationale avec les opérateurs économiques. Il a appelé à se mobiliser contre les « parasites », accusés de vouloir épuiser les réserves de change du pays.

La rencontre s’est tenue au Centre international des conférences Abdelatif Rahal, à Alger. Le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) l’a organisée, selon l’agence APS.

Une mise en garde contre les « parasites » de l’économie

Le chef de l’État a insisté sur la nécessité de « se mobiliser pour combattre les parasites et leur faire face ». Il a affirmé que certains tentent d’épuiser les réserves de devises, sans rien apporter en contrepartie au pays.

Il a aussi réaffirmé le soutien de l’État aux opérateurs économiques nationaux intègres dans toutes les wilayas, insistant sur la nécessité d’assainir le climat des affaires en Algérie.

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Une croissance hors hydrocarbures jugée encourageante

Le président a estimé que les indicateurs du PIB hors hydrocarbures reflètent les efforts de diversification. L’objectif est de rendre l’économie algérienne moins dépendante des hydrocarbures. Il a évoqué des résultats qui traduisent la volonté de bâtir une économie diversifiée, avec de nouvelles sources de croissance.

Il a salué les avancées enregistrées en matière d’investissement depuis la révision du cadre juridique, un chantier présenté comme central pour attirer davantage de capitaux nationaux et étrangers.

Le président a rappelé les réalisations économiques de ces dernières années. Selon lui, « ces résultats positifs sont des faits et non des illusions ». Il a ajouté que personne n’imaginait relier Tindouf à Oran par le rail.

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Un dialogue entre l’État et les entrepreneurs

Le chef de l’État a présenté cette rencontre comme une occasion d’échange. Elle réunit les opérateurs économiques et les membres du gouvernement. Il a souligné l’importance du dialogue entre les hommes d’affaires, publics et privés, pour accompagner les réformes en cours.

Il les a invités à contribuer, chacun dans son domaine, à bâtir une économie moderne et compétitive. Cette économie doit résister aux fluctuations de l’économie mondiale. Il a décrit sa présence comme le signe d’une volonté politique ferme de dynamiser l’économie et l’investissement en Algérie.

Le président a remercié le Conseil du renouveau économique algérien pour l’organisation de ce forum périodique. Il l’a qualifié de « bonne tradition ».

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Amel Hamana

Journaliste – Actualité nationale et société

Amel Hamana couvre l'actualité nationale, les sujets de société et les faits divers pour Algerie360.

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