Le président de la République, également président du Conseil supérieur de la magistrature, a affirmé ce lundi à Alger que les nouvelles réformes législatives concrétisent ses engagements envers le peuple pour moraliser la vie publique et lutter sans relâche contre la corruption et les dérives.

Un système judiciaire républicain renforcé

Lors de l’ouverture de l’année judiciaire 2024-2025 au siège de la Cour suprême, Tebboune a souligné que l’Algérie a désormais achevé la construction d’un système judiciaire républicain, ancré dans la confiance du peuple.

« Les institutions de la République sont solides grâce aux hommes et femmes dévoués et intègres qui les servent, parmi lesquels vous, honorables magistrats. Je vous adresse mes salutations les plus sincères », a déclaré le président.

Une justice indépendante et modernisée

Il a mis en avant les avancées réalisées depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, qui a consolidé l’indépendance de la justice.

Il a salué l’engagement des acteurs du secteur judiciaire pour leur professionnalisme et leur sens de l’éthique, essentiels à l’instauration de l’État de droit.

« La place de la justice a été renforcée, et son indépendance, profondément enracinée par les dispositions constitutionnelles », a-t-il ajouté.

En évoquant les efforts d’amélioration du secteur, Tebboune s’est félicité pour l’évolution notable du rendement de la justice grâce à la modernisation et à la dématérialisation des processus.

Il a affirmé : « Nous avons dépassé les méthodes bureaucratiques traditionnelles. Je suis convaincu que nous réaliserons davantage d’avancées, en particulier dans la numérisation et la modernisation du secteur ».

Lutte contre la corruption et moralisation de la vie publique

Le Président n’a pas manqué de rappeler les défis passés. « Dans une période révolue, des voix malveillantes tentaient d’empoisonner l’atmosphère pour décourager les gestionnaires intègres. Aujourd’hui, nous avons tourné cette page sombre, et nous avançons fermement pour rétablir la confiance en l’État et renforcer les principes de gouvernance », a-t-il déclaré.

En conclusion, le président de la République a exprimé sa gratitude envers les figures intègres à travers le monde qui ont entendu l’appel de l’Algérie pour tenir les responsables du massacre du peuple palestinien pour coupables.

« Nous remercions ces hommes justes, parmi lesquels nos frères en Afrique du Sud, pour leur soutien indéfectible », a-t-il souligné.