Tebboune ordonne l’importation d’un million de têtes de bétail pour l’Aïd al-Adha

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé une réunion du Conseil des ministres axée sur le développement des infrastructures et le renforcement de l’économie nationale.

La réunion a abordé des projets stratégiques visant à améliorer les transports, à renforcer la transparence fiscale et à développer le secteur agricole. Une mesure phare a été annoncée : l’importation massive de bétail en prévision de l’Aïd al-Adha.

Afin de garantir un approvisionnement suffisant en bétail pour l’Aïd al-Adha, le président a donné des instructions au ministère de l’Agriculture pour lancer une consultation internationale en vue d’importer jusqu’à un million de têtes de bétail.

L’État prendra en charge l’importation via ses organismes spécialisés. Un plafond de prix sera également fixé pour protéger les consommateurs. La vente des bêtes sera coordonnée avec les organismes gouvernementaux et les entreprises concernées.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune adresse un message aux femmes à l’occasion du 8 mars

L’accent a été mis sur le développement de la formation professionnelle dans les secteurs stratégiques, en particulier dans l’agriculture et l’élevage. Un salon national sera organisé pour soutenir les petits éleveurs.

Tebboune ordonne la numérisation des données fiscales et la relance du secteur du marbre

Dans un effort pour moderniser l’administration, la Haute Commissaire à la numérisation a présenté un projet de connexion numérique des données fiscales nationales à la base de données numériques nationale. Le président Tebboune a ordonné l’accélération de ce projet, qui vise à éliminer l’intervention humaine dans la gestion des données, favorisant ainsi la transparence et facilitant les démarches pour les investisseurs.

Le Conseil des ministres a également discuté de projets ferroviaires stratégiques, notamment la ligne reliant Gara Djebilet à Béchar, ainsi que les lignes entre Laghouat et Tamanrasset, et entre la ligne El-Menia-Timimoun-Adrar. Ces projets visent à renforcer la connectivité du pays et à stimuler le développement économique et social.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune valide une prime de 30 % et des rappels de salaire pour ce secteur

Par ailleurs, le président Tebboune a ordonné la réorganisation du secteur du marbre avec l’aide de partenaires internationaux. L’importation de plaques de marbre finies sera interdite, et les investissements locaux seront encouragés afin de soutenir l’industrie nationale et de créer des emplois.

Enfin, le Conseil des ministres a approuvé un accord avec la Slovénie concernant l’exemption mutuelle de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service.