Tebboune ordonne l’importation de 1 million de moutons : un seul pays fournira l’Algérie pour l’Aïd 2026

À l’approche de l’Aïd el-Adha 2026, l’Algérie enclenche tôt les leviers de régulation du marché national de la viande ovine. Réuni ce mercredi sous la présidence du Premier ministre, Sifi Ghrieb, le gouvernement a examiné plusieurs dossiers à caractère organisationnel et économique, dont une décision directement liée à l’approvisionnement en moutons.

En fin de réunion, le chef de l’Exécutif a informé les membres du gouvernement de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de soutenir le marché national à l’occasion de l’Aïd par l’importation d’un million de moutons.

Une mesure d’envergure, assortie d’instructions claires. Le président de la République a chargé le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche d’engager sans délai les procédures nécessaires à la mise en œuvre de cette opération, appelée à jouer un rôle central dans l’équilibre du marché et la maîtrise de la demande saisonnière.

Importation d’un million de têtes d’ovins : un dispositif déjà éprouvé lors de l’Aïd précédent

Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une expérience récente. L’année dernière, l’Algérie avait procédé, pour la première fois, à l’importation d’un million de têtes ovines afin d’accompagner le marché durant l’Aïd el-Adha.

L’opération, menée à partir de plusieurs pays fournisseurs, avait permis d’atténuer les tensions sur l’offre et de mieux encadrer la disponibilité des moutons sur les circuits officiels.

Forte de ce précédent jugé concluant, l’Algérie affine cette fois son approche. Le choix d’un volume identique témoigne d’une volonté de capitaliser sur un schéma déjà testé, tout en ajustant les paramètres logistiques et organisationnels. L’objectif reste le même, répondre à la demande sans créer de déséquilibres, tout en sécurisant le marché national de la viande ovine dans un contexte marqué par une forte pression saisonnière.

Moutons pour l’Aïd el-Adha 2026 : l’Uruguay confirme sa capacité à approvisionner le marché algérien

Par ailleurs, dès octobre dernier, l’Algérie avait déjà arrêté son choix. Selon des informations relayées par la station de radio uruguayenne Monte Carlo, l’Uruguay avait officiellement confirmé son intention de fournir un million de moutons destinés au marché algérien pour l’Aïd el-Adha 2026.

À cette occasion, le ministre uruguayen de l’Agriculture et de l’Élevage, Alfredo Fratti, avait précisé que cette opération entrait dans le cadre des capacités budgétaires prévues, tout en mettant en avant l’intérêt économique et stratégique de ce partenariat avec l’Algérie. Il avait également souligné la volonté de son pays de renforcer ses échanges commerciaux avec des marchés considérés comme stables et solvables, notamment en Afrique du Nord.