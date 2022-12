Tebboune ordonne la titularisation des enseignants contractuels

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé le conseil des ministres aujourd’hui, le dimanche 11 décembre. Durant ce denier, ont été abordés : des projets de loi relatifs à la protection et à la préservation du domaine domanial, à l’exercice du droit syndical, à la prévention et règlement des conflits collectifs du travail et l’exercice du droit de grève. En plus d’une présentation sur le secteur de l’éducation pour une mise au point quant à la mise en œuvre des engagements du Président de la République au profit des enseignants.

Pour ce qui du secteur de l’éducation, Tebboune a ordonné la titularisation immédiate de tous les enseignants et professeurs contractuels du secteur de l’éducation, dont le nombre est de 59 987 et ce avant la fin février 2023 au plus tard. Mais aussi finaliser le projet de loi des enseignants avant le 31 décembre de l’année en cours.

Il a aussi ordonné d’encourager les enseignants à accomplir leur devoir professionnel, à élever le niveau de formation et à valoriser leur statut social et professionnel, à l’abri de toute exploitation afin de préserver le caractère sacré de ce noble métier.

Mais aussi, le contrôle et évaluation continus de la nature des tâches exercées par l’enseignant en tant qu’éducateur et non en tant qu’employé administratif, car de dernier est porteur d’un message et chargé de la formation des générations.

D’autres instructions de Tebboune dans les secteurs de la santé et de la justice

Dans le secteur de la santé, le président de la république a ordonné au ministre de la santé de préparer une présentation sur l’état des hôpitaux et leur fonctionnement sur l’ensemble du territoire national lors pour la prochaine réunion du conseil des ministres, et de procéder à une inspection nationale sur la situation. En ordonnant aussi au ministre des Industries pharmaceutiques la préparation d’une présentation détaillée sur le secteur, mais aussi le futur plan de travail et les perspectives.

Pour ce qui est du secteur de la justice, le chef de l’Etat a ordonné l’élaboration d’un projet de loi-cadre sur l’escroquerie et la falsification sous toutes ses formes, dans le respect de l’éthique de la vie sociale.