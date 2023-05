Tebboune ordonne la révision des salaires des enseignants universitaires

Le Président de la République, Commandant en chef des forces armées et Ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé aujourd’hui, le dimanche 14 mai 2023 une réunion du Conseil des ministres qui a abordé un projet de loi relatif aux forêts et aux richesses forestières, des offres concernant la réforme de l’Agence nationale de soutien et de développement de l’entrepreneuriat, des mesures relatives aux détenteurs de diplômes de master et de doctorat pour l’exercice financier 2023, la situation et les perspectives des établissements d’enseignement supérieur, ainsi qu’un autre sujet relatif au secteur minier.

Mesures relatives aux détenteurs de diplômes de master et de doctorat pour l’exercice financier 2023

Le Président de la République a approuvé les propositions du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visant à employer et à intégrer les détenteurs de ces deux diplômes dans des postes universitaires.

De plus, Tebboune a ordonné la révision des salaires des enseignants et des chercheurs universitaires selon leurs grades scientifiques. Les propositions seront soumises au Président dans les plus brefs délais, car cette catégorie doit bénéficier d’une attention particulière de l’État et considérée comme la matière grise de l’Algérie et son garde-fou dans tous les secteurs.

Mais aussi la préparation d’une révision globale des statuts des enseignants universitaires afin de correspondre à la dynamique et à la nouvelle stratégie du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et l’intensification des efforts pour attirer un plus grand nombre d’étudiants dans les disciplines et les filières scientifiques, car elles constituent le réservoir de la nation pour les différentes institutions de l’État.

Pour conclure, le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a ordonné l’adoption d’une vision prospective scientifique basée sur la vision de la nouvelle Algérie, qui consiste à abandonner les modèles traditionnels d’enseignement supérieur et à accorder une plus grande attention à la diversification des disciplines en phase avec les tendances mondiales.