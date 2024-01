Tebboune ordonne la prise en charge immédiate des étudiants palestiniens en Algérie

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd’hui, le dimanche 7 janvier 2024, une réunion du Conseil des ministres ou il a ordonné au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d’étudier la situation des étudiants palestiniens en Algérie et de prendre immédiatement en charge leur sort, suite à la coupure des communications entre eux et leurs familles dans les territoires palestiniens occupés.

Cette réunion a aussi été consacrée au projet de loi relatif au partenariat public-privé et à des exposés, notamment sur le projet de réalisation d’une nouvelle raffinerie de pétrole à Hassi Messaoud et le lancement du dispositif relatif à l’auto-entrepreneuriat, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Qu’en est-il du projet de loi portant partenariat public-privé ?

En effet, le Président Tebboune exige l’approfondissement et la maturation du projet de loi portant partenariat public-privé.

De plus, le Président de la République a souligné l’importance capitale d’une surveillance continue des marchés, compte tenu de l’importance que l’État attache au contrôle et à la connaissance des niveaux de disponibilité des produits de large consommation, selon une vision proactive qui combat les spéculateurs avec force de loi.

Le Président a également donné des instructions au ministre de l’Agriculture et du Développement rural pour qu’il accorde une grande importance au contrôle sanitaire des produits importées, en créant des laboratoires d’analyses dans les ports et aéroports, chargés de veiller au respect des normes sanitaires lors de l’importation de viande et de denrées alimentaires.