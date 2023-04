Tebboune ordonne la généralisation des stations de dessalement de l’eau

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis en exergue, la nécessité de généraliser les stations de dessalement de l’eau de mer tout le long du littoral algérien.

En effet, le chef de l’Etat a insisté hier, le dimanche 16 avril lors de la réunion du conseil des Ministres, qu’il est nécessaire de généraliser les stations de dessalement de l’eau de mer tout le long du littoral algérien, selon un communiqué de la Présidence de la République.

D’après ce même communiqué, « le président de la République a ordonné la généralisation des stations de dessalement de l’eau de mer comme plan stratégique, d’autant que la technologie de maîtrise des stations de dessalement est devenue purement algérienne ».

Il a en outre souligné « la nécessité d’assurer la distribution continue et rationnelle de l’eau face à la fluctuation pluviométrique aux niveaux national et international » et de « revoir les plans de gestion de la distribution d’eau de manière à assurer une distribution équitable de l’eau potable entre les quartiers et selon un calendrier raisonnable ».

Tebboune a enjoint d’utiliser les dernières technologies pour réguler la consommation d’eau en vue de préserver cette ressource vitale.

A LIRE AUSSI : SÉCHERESSE EN ALGÉRIE : Champs sinistrés et récoltes compromises [des images alarmantes]

Au terme de l’exposé, le président de la République a remercié les ministres de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle pour la formation des ingénieurs et des techniciens dans le domaine du dessalement de l’eau afin de renforcer les capacités humaines de contrôle dans nos stations, ajoute la même source.

Création de l’’Agence nationale de dessalement de l’eau (ANDE)

L’Agence nationale de dessalement de l’eau (ANDE) a vu le jour en vertu d’un décret exécutif publié au Journal officiel n°16. Le texte, signé par le Premier ministre, fixe également les missions, l’organisation et le fonctionnement de cette agence.

L’ANDE « est un établissement public à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière », indique le texte, qui précise que l’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique et son siège est fixé à Alger.

A LIRE AUSSI : Sécurité hydrique en Algérie : création de l’Agence nationale de dessalement d’eau

Selon le décret exécutif, « l’agence est un instrument de mise en œuvre de la politique nationale en matière de dessalement de l’eau » et « son action vise le renforcement des capacités nationales de production d’eau en vue d’assurer la sécurité hydrique. »