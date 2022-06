Services des urgences et hôpitaux : Tebboune insiste sur le dossier

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune est en visité officielle dans la wilaya d’Oran, pour la première fois de puis son élection en décembre 2019.

Cette visite de travail a débuté le jeudi 23 juin et a été marquée par l’inauguration de plusieurs infrastructures sportives, mais aussi de la nouvelle aérogare de l’aéroport d’Oran. Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a aussi posé la première pierre de la construction d’une usine de dessalement d’eau de mer, du Cap Blanc dans la commune d’Ain El Kerma à Oran.

C’est dans une vidéo rendue publique par la présidence de la République, qu’on voit le président de la République, Abdelmadjid Tebboune accompagné du ministre de la santé, Abderahmane Benbouzid, et de quelques hauts responsable d’Etat, lors de la visite d’une infrastructure de santé d’Oran. Ce dernier a commencé par dire que « le problème qui a dénaturé le secteur de la santé en Algérie est le service des Urgences ». En rajoutant « que le patient qui est ramené aux urgences, sa famille panique, le praticien quant à lui n’est pas à l’aise, et il ne peut même pas dire la vérité à la famille du patient ».

Un hôpital d’urgences médicales dans chaque grande ville

En s’adressant au ministre de la santé, Tebboune lui explique qu’il veut qu’il y ait, dans chaque grande ville du pays, un service d’urgence à part, en service 24h/24. En réponse à cela Abderahmane Benbouzid, répond au président qu’à El Bordj, un service d’urgences d’une capacité de 150 lits a récemment été inauguré, mais aussi 120 lits du coté de la wilaya d’Annaba. Le chef de l’Etat, répond au ministre de la santé, qu’avec ce genre d’initiatives, la pression devrait baisser sur les hôpitaux.

Le président Tebboune enchaine en parlant des citoyens d’Oran qui selon lui, doivent être informes qu’un grand hôpital d’urgences sera bientôt opérationnel à Tlilet.

Enfin, le chef de l’Etat, conclut en affirmant que les urgences médicales sont comme des services de médecine générale. et qu’à partir de là les gens peuvent être orientés vers des hôpitaux spécialisés, en disant que cela est d’un niveau plus haut et qu’il espère que nous pourrons l’atteindre.