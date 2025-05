Tebboune ordonne aux ministres d’être plus sérieux et cesser le folklore médiatique

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a secoué les ministres. Il a insisté sur le travail et le sérieux, en évitant surtout « le folklore médiatique ».

Dimanche dernier, Abdelmadjid Tebboune a présidé la réunion routinière du Conseil des ministres. Une réunion avec comme ordre du jour plusieurs importants sujets, notamment ceux liés à l’état civil, à la médecine vétérinaire ou encore, à la santé animale et au plan national pour l’autisme.

D’emblée, le président de la République a secoué l’ensemble des ministres. En effet, il a instruit les membres du gouvernement « de travailler plus et avec plus de rigueur sur le terrain pour répondre aux véritables préoccupations des citoyens ».

L’autre point sur lequel le chef d’État a insisté, c’est évidemment « éviter le folklore médiatique ».

Alors que certains membres de l’exécutif maintiennent une présence discrète, d’autres multiplient les apparitions médiatiques de manière excessive. Ces derniers privilégient des formats de communication répétitifs qui semblent davantage destinés à promouvoir leur image personnelle qu’à mettre en valeur leurs actions concrètes au service de l’État. Cette surexposition médiatique s’avère particulièrement problématique car elle ne génère aucun impact tangible sur le quotidien des citoyens.

Face à cette situation, Tebboune a dû intervenir pour recadrer ces ministres adeptes du « folklore médiatique ». Cette mise au point présidentielle souligne la nécessité de recentrer la communication gouvernementale sur les actions concrètes plutôt que sur la mise en scène personnelle des ministres.

Tebboune lance une réforme majeure du commerce parallèle

Lors de la réunion du Conseil des ministres, Abdelmadjid Tebboune a annoncé une série de mesures importantes lors d’une récente réunion gouvernementale. La décision phare concerne la régularisation des jeunes actifs dans l’importation parallèle (les commerçants du cabas), qui pourront désormais obtenir le statut d' »agents économiques » et bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux. Un comité supervisé par le Premier ministre définira le cadre de cette activité.

Dans le secteur industriel, les progrès dans la production locale de sucre ont été salués, avec la proposition de créer un Office national du sucre pour gérer la production et envisager l’exportation. Sur le plan international, l’Algérie renforce ses partenariats avec la Slovénie et Oman, notamment dans les domaines pharmaceutique, agricole et maritime.

Le président a également ordonné une révision du projet de loi sur l’état civil pour simplifier les procédures et renforcer la protection des données numériques. En matière de transparence financière, Tebboune a insisté sur l’application des recommandations du GAFI, soulignant les efforts de l’Algérie dans ce domaine. La réunion s’est conclue par plusieurs nominations à des postes clés de l’État.