Tebboune opère un remaniement partiel : changement à la tête de ce secteur clé

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé ce jeudi à un remaniement ministériel partiel, marquant un réajustement au sein de secteurs stratégiques. Cette décision concerne principalement les domaines des hydrocarbures et des mines, considérés comme des piliers de l’économie nationale.

Mohamed Arkab promu ministre d’État

Dans le cadre de ce remaniement, Mohamed Arkab a été nommé ministre d’État, ministre des Hydrocarbures. Cette nomination s’inscrit dans une logique de continuité, l’intéressé ayant déjà occupé des fonctions importantes dans le secteur énergétique.

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Le secteur des hydrocarbures, qui représente une part essentielle des exportations du pays, reste en effet au cœur des priorités économiques de l’Algérie, notamment dans un contexte international marqué par des fluctuations des prix de l’énergie.

Un nouveau ministre pour les mines

Le remaniement a également vu la nomination de Mourad Hanifi en tant que ministre des Mines et des Industries minières. Il succède ainsi à la tête d’un secteur en pleine mutation, appelé à jouer un rôle croissant dans la diversification de l’économie nationale.

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Les autorités misent de plus en plus sur les ressources minières pour réduire la dépendance aux hydrocarbures. Le nouveau ministre aura donc pour mission d’accélérer les projets d’exploration et d’exploitation, tout en attirant des investissements et en modernisant les infrastructures existantes.

Renforcement de l’encadrement avec une secrétaire d’État

Dans le même sillage, Karima Tafer a été nommée secrétaire d’État auprès du ministre des Mines et des Industries minières. Cette nomination vise à renforcer l’encadrement du secteur et à améliorer la gestion des dossiers liés aux ressources minières.

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La création ou le maintien de ce poste traduit une volonté d’assurer un suivi plus précis des projets et des réformes engagées dans ce domaine. Elle pourrait également permettre une meilleure coordination entre les différentes instances concernées.

Une réorganisation à portée stratégique

Ce remaniement ministériel intervient dans un contexte où l’Algérie cherche à consolider ses équilibres économiques et à diversifier ses sources de revenus. En mettant l’accent sur les hydrocarbures et les mines, les autorités réaffirment leur volonté de valoriser les ressources naturelles du pays.

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Au-delà des nominations, cette réorganisation traduit une orientation stratégique visant à optimiser la gouvernance de secteurs clés. Elle pourrait également annoncer de nouvelles réformes ou initiatives dans les mois à venir, dans un environnement économique en constante évolution.