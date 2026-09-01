Tebboune remanie le gouvernement : Oualid quitte l’exécutif, voici le nouveau ministre de l’agriculture

Quatre ministères viennent de changer de responsable. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ministre de la Défense nationale et chef suprême des Forces armées, a signé aujourd’hui un remaniement ministériel partiel. Les Finances, le Travail, l’Agriculture et la Communication sont les secteurs concernés par cette série de nominations, décidée après consultation du Premier ministre, comme le veut la procédure constitutionnelle.

Selon le communiqué de la Présidence, Mohamed Lamine Lebbou prend les commandes du ministère des Finances. Nommé Gouverneur de la Banque d’Algérie le mois de février dernier, ce dernier vient d’être promu ministre six mois après. Le département du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale revient à Mohamed Hattab, tandis que Sid Ali Khaldi hérite de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Enfin, Mohamed Bouslimani retrouve le portefeuille de la Communication.

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Khaldi, Bouslimani et Hattab retrouvent le gouvernement

À l’Agriculture, Sid Ali Khaldi, qui occupait déjà le poste de ministre de la Jeunesse et des sports (janvier 2020-juillet 2021) prend en charge un secteur érigé en priorité nationale, entre sécurité alimentaire, développement des cultures stratégiques dans le Sud et modernisation de la filière halieutique. Le portefeuille englobe désormais aussi la pêche, ce qui élargit considérablement le périmètre d’action du nouveau responsable.

Du côté de la Communication, Mohamed Bouslimani reprend un département qu’il connaît bien car il y était déjà ministre entre novembre 2021 et juin 2023, dans un environnement médiatique en pleine recomposition.

Quant au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, il échoit à Mohamed Hattab, qui occupait déjà le poste de ministre de la Jeunesse et des sports (avril 2018-avril 2019). Un décret présidentiel publié au Journal officiel du 16 avril l’avait en effet installé comme Médiateur de la République, en remplacement de Madjid Ammour.

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Un remaniement ministériel qui prolonge une série d’ajustements

Ce mouvement s’inscrit dans une dynamique plus large de recomposition entamée depuis plusieurs semaines. Mi-avril, le chef de l’État avait ainsi désigné Lounès Bouzegza pour piloter le ministère de l’Hydraulique, un secteur soumis à une pression climatique croissante.

Les changements ne se limitent pas au gouvernement. Début mai, plusieurs décrets ont acté la fin de fonctions de conseillers à la Présidence, sur des dossiers touchant aux finances, aux banques et aux affaires juridiques. Une manière de resserrer l’appareil décisionnel autour du chef de l’État.

Les quatre ministres nommés prendront leurs fonctions dans les prochains jours. Leur feuille de route s’annonce dense, avec des dossiers sociaux et économiques qui laissent peu de place à une période d’installation prolongée.

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