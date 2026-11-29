Abdelmadjid Tebboune a demandé que le soutien affiché envers les Palestiniens cesse d’être purement déclaratif. Il souhaite que ce soutien se transforme en action internationale sérieuse. Son message, lu par le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Abdelmalek Tacherift, interpelle directement les Nations unies sur leur capacité à faire respecter leurs propres décisions.

La rencontre était organisée par l’ambassade de l’État de Palestine en Algérie, en coordination avec l’ONU. Chaque 29 novembre, cette date rappelle l’engagement de la communauté internationale envers une cause que l’Algérie défend depuis des décennies. Il n’y a pas eu d’inflexion notable de sa position diplomatique.

« La solidarité avec la Palestine doit se traduire en actes concrets »

Le président a insisté sur « la nécessité pour les Nations unies, à travers leurs organes et institutions spécialisés, et pour l’ensemble de la communauté internationale, d’assumer la responsabilité de l’application des résolutions de la légalité internationale ». En outre, il a insisté sur l’impératif de « traduire la solidarité en une action internationale sérieuse à même de mettre fin aux souffrances du peuple palestinien ».

Cette exigence rejoint une critique formulée régulièrement par Alger. Fin novembre, la diplomatie algérienne avait déjà pointé l’affaiblissement du multilatéralisme. Elle a souligné que les décisions internationales s’appliquent de manière sélective selon les dossiers et les pays concernés. L’argument revient avec constance dans le discours officiel algérien.

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Pour le chef de l’État, la question dépasse la compassion. Il s’agit de savoir si les instances créées après 1945 conservent une autorité réelle lorsqu’il faut protéger un peuple sous occupation. La réponse, suggère son allocution, reste suspendue aux actes.

Tebboune multiplie les messages adressés aux instances internationales

Ce discours n’est pas isolé. Le président de la République s’exprime fréquemment devant les forums multilatéraux, souvent par l’intermédiaire de responsables gouvernementaux. Par ailleurs, il avait déjà exposé la position algérienne devant les dirigeants réunis en Turquie. Il a notamment alerté sur les effets du dérèglement climatique sur la sécurité hydrique du pays.

Le registre diffère, la méthode se ressemble. Dans les deux cas, Alger réclame des engagements vérifiables plutôt que des déclarations d’intention. Cette approche traverse l’ensemble de son action diplomatique, qu’il s’agisse de questions environnementales, économiques ou politiques.

Reste la portée réelle de tels appels. Les résolutions concernant la Palestine s’accumulent depuis des décennies sans application pleine et entière. En les rappelant devant les représentants onusiens présents à Alger, le chef de l’État place la communauté internationale devant ses engagements passés, en attendant des décisions suivies d’effets.

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