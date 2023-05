Tebboune : « on ne veut pas d’une presse qui applaudit »

L’entrevue qui a eu lieu entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et plusieurs médias, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le mercredi 3 mai 2023, est diffusée sur plusieurs médias publiques et privés durant cette soirée du samedi 6 mai, et durant laquelle, le chef de l’État a abordé plusieurs sujets, dont la presse et les médias en Algérie.

Le Président Tebboune a affirmé que le Gouvernement est prêt à mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de tous les journaux, sans exception.

En outre, le Président de la République a également dit : « Nous acceptons les critiques quand elles sont dans une intention pure et patriotique visant à corriger les erreurs. »

Exprimant aussi son souhait que les institutions médiatiques algériennes dissuaderont avec force les ennemis de la patrie et défendront ses intérêts. Le Président de la République a également dit « Nous ne voulons pas de la presse qui applaudisse ni de la presse qui attaque. »

Enfin le Président Tebboune, a émis le souhait d’avoir une presse objective qui suscite l’intérêt et la crainte à l’étranger.

