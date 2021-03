Tebboune: Nous sommes appelés à rompre avec les pratiques du scandale

Le Président Abdelmadjid Tebboune a envoyé un message à l’occasion de la commémoration du 59e anniversaire de la fête de la Victoire (19 mars 1962).

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ce vendredi un message à l’occasion de la fête de la victoire (19 mars), Tebboune a écrit :” Mémorable est la journée qu’a vécue, un 19 mars il y a cinquante-six ans, nous nous souvenons d’un événement historique dans la lutte triomphale de la nation où le peuple algérien a culminé dans la révolution bénie de la libération avec une victoire claire qui a fait le chemin d’une indépendance après avoir enduré d’insoutenables épreuves et subi toutes formes de répression.

Le Président Tebboune a ajouté que « les crimes commis par le colonialisme contre le peuple algérien sans défense, dont les effets continuent de témoigner de l’horreur et de l’ampleur de la destruction et de la répression, matérielle et morale, subis par un peuple libre ».

Le Président de la République a d’ailleurs appelé à la protection de la mémoire nationale et a déclaré : « Je rappelle la responsabilité de l’État d’examiner ce dossier avec le plus grand sérieux et la plus grande persévérance ».

« Nous avons fait d’importants progrès et avons enregistré des signes positifs, en particulier en ce qui concerne la récupération des archives et la récupération des crânes de nos valeureux Chouhada et des dirigeants de la résistance populaire », a-t-il dit.

Le Chef de l’État souligné la détermination des autorités à préserver la mémoire, notant que c’est l’une des principales priorités du gouvernement actuel.

« Le suivi doit être maintenu afin de clarifier le sort des personnes disparues dans la révolution de libération et d’indemniser les victimes des essais nucléaires », a déclaré le président Tebboune dans sa lettre.

Tebboune évoque les législatives du 12 juin

Concernant la prochaine date des élections, le 12 juin, le Président de la République a appelé à la poursuite d’une concurrence loyale.

Le président Tebboune a affirmé : « Aujourd’hui, nous sommes tous appelés à rompre radicalement avec les pratiques de la honte et du scandale ».

Il a ajouté : “Nous devons agir fermement et résolument pour lutter contre la corruption, combattre et dénoncer les intentions et les efforts des corrompus et de leurs résidus.”

Le président Tebboune a déclaré dans son message : “Je suis certain que le peuple se mobilisera pour construire un état de droit et de Justice”.