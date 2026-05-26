Tebboune officialise un partenariat stratégique avec l’Azerbaïdjan dans ce domaine

L’axe Alger-Bakou se renforce de manière stratégique. Par décret présidentiel daté du 12 mai 2026, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a officiellement ratifié le protocole d’accord conclu avec l’Azerbaïdjan pour le développement d’une coopération bilatérale d’envergure dans le secteur du pétrole et du gaz.

Cet accord, initialement signé le 29 novembre 2022, franchit ainsi son ultime étape juridique. Il vise à consolider les relations amicales entre les deux pays et à dynamiser leurs échanges économiques sur la base de l’égalité et des intérêts mutuels, compte tenu du poids stratégique des hydrocarbures dans leurs économies respectives.

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Un partenariat global couvrant toute la chaîne de valeur

Le protocole d’accord ratifié dessine une feuille de route exhaustive qui englobe aussi bien les énergies fossiles traditionnelles que les technologies d’avenir. Les principaux axes de coopération définis par les deux pays comprennent :

Amont et Aval pétrolier : L’exploration et la production d’hydrocarbures en milieu terrestre (onshore) et maritime (offshore), ainsi que le développement de projets pétrochimiques.

L’exploration et la production d’hydrocarbures en milieu terrestre (onshore) et maritime (offshore), ainsi que le développement de projets pétrochimiques. Logistique et Marché : La commercialisation, le transport et la distribution de produits énergétiques, y compris le naphta et le gaz naturel liquéfié (GNL).

La commercialisation, le transport et la distribution de produits énergétiques, y compris le naphta et le gaz naturel liquéfié (GNL). Approvisionnement de la raffinerie d’Augusta : Un point crucial de l’accord prévoit l’approvisionnement à long terme en pétrole brut léger azerbaïdjanais et autres types de bruts par la compagnie nationale azerbaïdjanaise Socar au profit de Sonatrach Raffineria Italiana (la raffinerie de Sonatrach en Sicile).

Un point crucial de l’accord prévoit l’approvisionnement à long terme en et autres types de bruts par la compagnie nationale azerbaïdjanaise au profit de (la raffinerie de Sonatrach en Sicile). Transition énergétique : La recherche pour la mise en œuvre de projets de production d’ énergie verte , notamment l’hydrogène , ainsi que l’étude de faisabilité pour son transport.

La recherche pour la mise en œuvre de projets de production d’ , notamment , ainsi que l’étude de faisabilité pour son transport. Cadre réglementaire et Formation : Le partage d’expertise sur les politiques et les cadres juridiques, la création d’organismes de régulation du secteur, ainsi que le développement des ressources humaines à travers des programmes de formation croisés.

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Un engagement stratégique sur le long terme

Ce protocole d’accord est conclu pour une durée initiale de 5 ans. Le texte prévoit un mécanisme de reconduction tacite et automatique pour des périodes successives de cinq ans, soulignant la volonté à long terme des deux nations de bâtir un partenariat durable, sauf notification contraire de l’une des parties.

La collaboration entre l’Algérie et l’Azerbaïdjan vise non seulement à renforcer leur secteur énergétique respectif mais également à diversifier leurs activités économiques en investissant dans les énergies renouvelables et en modernisant les infrastructures.

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En renforçant leurs relations économiques, les deux pays affichent leur ambition de devenir des acteurs clés dans le secteur énergétique mondial, en se positionnant sur de nouveaux segments comme celui de l’hydrogène. Cet engagement montre leur détermination à répondre aux défis énergétiques contemporains et futurs.