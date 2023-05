Tebboune : « nous n’avons pas de journalistes en prison »

L’intégralité de la rencontre qui a eu lieu entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et plusieurs médias, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le mercredi 3 mai 2023, est diffusée sur plusieurs médias publiques et privés durant cette soirée du samedi 6 mai, et durant laquelle, le chef de l’État a abordé plusieurs sujets nationaux et internationaux.

Donc, le premier sujet abordé lors de cette entrevue a évidemment été les médias et la liberté de la presse en Algérie. Dans ce sens, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que le classement de l’Algérie par Reporters sans frontières (RSF) est une calomnie.

Le chef de l’État a également insisté en ajoutant que : « la classification des organisations non gouvernementales est une classification dirigée par les propriétaires de ces organisations, et que la seule reconnue est celle des Nations Unies. » Affirmant aussi, que le nombre de journaux en Algérie ne se retrouve que dans les pays développés, et que notre pays a dépassé la limite des 180 journaux, en plus des chaînes de télévision publiques et privées.

De plus Tebboune a affirmé que « nous n’avons pas de journalistes en prison », justifiant que ceux qui ont été condamnés à des peines par la justice ont dû recevoir de l’argent de l’étranger.