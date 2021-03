Tebboune : “Notre programme a été élaboré d’une étude approfondie”

Le Président Abdelmadjid Tebboune évoque la vision et le programme adoptés par l’Algérie pour atteindre l’économie de la connaissance.

“Notre programme qu’on est en train de mettre en œuvre a été élaboré à partir d’une étude approfondie et un diagnostic minutieux de la situation”, a fait savoir le chef de l’Etat dans une allocution lue en son nom par le premier ministre Abdelaziz Djerad lors du coup d’envoie des travaux des Assises nationales sur l’économie de la connaissance.

“Il a été réalisé sur la base d’une vision prospective et d’une large concertation avec les opérateurs économiques, les partenaires sociaux et les experts, une vision qui prend en considération la nécessité pour l’Algérie d’adopter un modèle économique développé reposant sur la connaissance et l’innovation”, a-t-il poursuivi.

“Le programme porte essentiellement sur l’élaboration d’un plan qui garantit la qualité et l’efficacité de l’enseignement au cœur du système éducatif, en encourageant l’enseignement des matières scientifiques, techniques et technologiques, les modernise et les adapte à l’environnement socioéconomique du pays”, a ajouté le président Tebboune.

Tebboune insiste sur la transformation numérique

Dans le même sillage, le président Tebboune a insisté sur la transformation numérique qui, selon lui, va consolider la bonne gouvernance.

“Il faut revoir l’approche d’emploi, à travers le soutien de l’entrepreneuriat et la consolidation de l’esprit d’initiative chez les jeunes (…) L’accélération du processus de transformation numérique, à l’effet de consolider la bonne gouvernance et moraliser la vie publique à tous les niveaux”, a souligné le chef de l’Etat.