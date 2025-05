Tebboune : « notre pays ne saurait être affecté par aucun changement futur »

Dans le cadre d’une visite d’État historique à Ljubljana, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a marqué un tournant décisif dans les relations algéro-slovènes. Cette visite, qui répond à l’invitation de la présidente slovène Natasa Pirc Musar, a été particulièrement fructueuse sur le plan diplomatique.

Le point culminant de cette rencontre a été la signature de plusieurs accords et mémorandums d’entente entre les deux nations. Ces documents, paraphés conjointement par le président Tebboune et le Premier ministre slovène Robert Golob, visent à renforcer la coopération dans divers secteurs stratégiques.

Un moment particulièrement significatif a été la signature d’une Déclaration commune entre l’Algérie et la Slovénie, symbolisant la volonté des deux pays de consolider leurs relations bilatérales et d’ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune en Slovénie avec 70 hommes d’affaires : 5 grands dossiers à l’ordre du jour

Dans une conférence de presse tenue à Ljubljana, Tebboune a affirmé l’existence d’une « concordance totale entre l’Algérie et la Slovénie sur toutes les questions », soulignant la volonté de l’Algérie de répondre à « tous les besoins en gaz de ce pays ami ».

« Nous avons échangé nos points de vue avec le président de la République de Slovénie, et il existe une concordance totale sur toutes les questions, à commencer par l’immigration clandestine, l’intelligence artificielle, l’espace, l’eau et l’environnement », a-t-il ajouté.

« la voie est ouverte à des relations fortes et exemplaires entre un pays européen (la Slovénie) et un pays maghrébin et africain (l’Algérie) », a-t-il indiqué.

Le Chef de l’Etat a affirmé que l’Algérie était « un pays fiable et prêt à répondre à tous les besoins en gaz de la Slovénie », ajoutant que « notre pays ne saurait être affecté par aucun changement futur ».

L’Algérie et la Slovénie : une convergence de vues sur les questions palestinienne et sahraoui

Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune a exprimé sa gratitude envers la République de Slovénie pour ses positions jugées « courageuses et justes » concernant deux dossiers sensibles : la Palestine et le Sahara occidental.

Dans sa déclaration, Tebboune a particulièrement mis en avant le fait que la Slovénie soit le premier pays européen à avoir reconnu l’État de Palestine, qualifiant cette décision d’honorable. Le président algérien a émis l’espoir que cette initiative slovène puisse inspirer d’autres nations européennes à suivre cet exemple.

Concernant la question du Sahara occidental, le président Tebboune a réaffirmé sa position en faveur d’une résolution équitable du conflit. Il a souligné l’importance de trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties prenantes, sous l’égide des Nations Unies. Cette solution devrait notamment garantir le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination à travers l’organisation d’un référendum.

Tebboune en Slovénie : Un bain de foule surprise avec la diaspora algérienne

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a marqué sa visite d’État en Slovénie par une rencontre inhabituelle avec la diaspora algérienne. Rompant avec le protocole traditionnel des réunions en salles fermées, le chef d’État a opté pour un bain de foule spontané dans les rues de Ljubljana, la capitale slovène.

Cette approche marque un changement significatif dans la manière dont le président interagit avec les Algériens de l’étranger. Des compatriotes venus de toute la Slovénie se sont rassemblés pour saluer le président de leur pays d’origine, créant une atmosphère chaleureuse et festive, ponctuée de youyous et d’acclamations de « vive aami Tebboune ».

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité de l’engagement de Tebboune à maintenir des liens étroits avec la communauté algérienne à l’étranger, une pratique qu’il a instaurée depuis le début de son mandat. La présidence a partagé une vidéo de l’événement, montrant les échanges chaleureux entre le président et ses compatriotes, notamment à travers des poignées de main et des conversations directes.

Cette nouvelle approche plus directe et populaire pourrait marquer un tournant dans les relations entre la présidence algérienne et sa diaspora, suggérant une volonté de rapprochement plus authentique avec les Algériens de l’étranger.