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Tebboune nomme un nouveau ministre de l’Industrie, Fouzia Naâma promue ministre déléguée

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Zakaria Benhammadi
3 min de lecture
Tebboune nomme un nouveau ministre de l’Industrie, Fouzia Naâma promue ministre déléguée
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Nouveau remaniement au sein du gouvernement algérien. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, a signé ce jour deux décisions de nomination. Farid Kourtel devient ministre de l’Industrie, alors que Fouzia Naâma hérite d’un poste de ministre déléguée chargée des Collectivités locales, rattachée au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, a annoncé la Présidence de la République en ce début d’après-midi.

Farid Kourtel quitte la Présidence pour le ministère de l’Industrie

Le nouveau patron de l’Industrie n’est pas un inconnu des cercles décisionnels. Universitaire de formation, expert reconnu en sciences économiques et administratives, il avait été appelé auprès du chef de l’État comme conseiller chargé des affaires économiques au printemps 2026. Avant cette entrée à El Mouradia, il dirigeait l’université Ali Lounici de Blida 2, à El-Affroune.

Son parcours mêle recherche académique et expertise internationale, un profil que la Présidence semble vouloir mettre au service d’un portefeuille sensible. Le département de l’Industrie concentre en effet une partie des ambitions économiques du pays : relance des filières manufacturières, substitution aux importations et montée en gamme du tissu productif national.

La promotion illustre aussi une méthode désormais familière. Plusieurs responsables passés par les structures de la Présidence ou par des institutions techniques se retrouvent propulsés à la tête de départements ministériels, à l’image du gouverneur de la Banque d’Algérie devenu ministre des Finances lors du dernier remaniement gouvernemental partiel.

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Fouzia Naâma prend en charge les Collectivités locales

Seconde décision présidentielle, la création effective d’un poste de ministre déléguée aux Collectivités locales, confié à Fouzia Naâma. Elle exercera sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, un département devenu tentaculaire depuis le rattachement du transport à son périmètre.

Ce choix traduit une volonté d’alléger la charge d’un ministère qui gère à la fois l’administration territoriale, la sécurité civile, la gestion des communes et les grands dossiers de mobilité. Les APC et les APW font face à des difficultés structurelles bien connues : ressources financières limitées, déficit d’encadrement technique et attentes citoyennes croissantes en matière de services de proximité.

A noter que Fouzia Naâma occupait le poste de wali déléguée de Sidi M’hamed, puis wali de Boumerdès depuis 2023, avant de connaitre une nouvelle promotion aujourd’hui.

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Deux nominations au lendemain d’un remaniement ministériel partiel

Ces deux nouvelles nominations interviennent au lendemain d’un remaniement ministériel partiel. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé, rappelons-le, quatre nouveaux ministres, décidée après consultation du Premier ministre, comme le veut la procédure constitutionnelle.

Selon le communiqué de la Présidence, Mohamed Lamine Lebbou prend les commandes du ministère des Finances. Nommé Gouverneur de la Banque d’Algérie le mois de février dernier, ce dernier vient d’être promu ministre six mois après. Le département du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale revient à Mohamed Hattab, tandis que Sid Ali Khaldi hérite de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Enfin, Mohamed Bouslimani retrouve le portefeuille de la Communication.

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Zakaria Benhammadi

Zakaria Benhammadi - Journaliste senior – Sport, politique et justice

Zakaria Benhammadi est journaliste senior au sein d'Algerie360. Spécialisé dans l'actualité sportive, il couvre l'équipe nationale algérienne, la Ligue 1 et les joueurs algériens évoluant à l'étranger. Il traite également les grands dossiers politiques et judiciaires

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