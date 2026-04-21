Tebboune nomme un nouveau Médiateur de la République

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a officiellement signé un décret présidentiel portant sur la nomination de Mohamed Hattab au poste de Médiateur de la République.

Cette décision a été rendue publique dans le dernier numéro du Journal officiel (N° 26-161) le 16 avril 2026. Ce décret stipule, dans un premier temps, la fin de mission de Madjid Ammour, qui occupait jusqu’alors cette fonction stratégique.

Mohamed Hattab effectue son retour sur la scène politique

Dans le même sillage, le chef de l’État a désigné Mohamed Hattab pour lui succéder selon le décret présidentiel N° 26-162 paru dans le dernier numéro du Journal officiel le 16 avril 2026, lui confiant la responsabilité de piloter cette institution clé, véritable pont entre l’administration et les citoyens.

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Ainsi, Mohamed Hattab effectue son retour sur la scène politique. Né le 29 octobre 1964 à Bordj-Menaiel et issu de l’école nationale de l’administration, le concerné avait déjà occupé le poste de ministre de la Jeunesse et Sports (actuellement ministère des Sports, ndlr) entre 2018 et 2019. Il était également wali de Béjaia (15 décembre 2016-4 avril 2018) et de Sidi Bel-Abbès entre 2013 et 2015.

Emploie de la main d’oeuvre étrangère en Algérie : Ce qui a été décidé lors de la réunion du gouvernement

Dans un autre sillage, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a présidé, mardi, une réunion du gouvernement consacrée à l’examen de dossiers relatifs à la sécurité sociale et à l’emploi, indique un communiqué des Services du Premier ministre.

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Le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif fixant les modalités de la prise en charge par l’État du versement des charges financières résultant de l’augmentation du taux de remboursement des prestations en nature de la sécurité sociale au profit de certaines catégories d’assurés sociaux.

Ce texte intervient dans le but de règlementer la couverture par l’État du différentiel des frais de remboursement des prestations en nature d’assurance maladie au profit de certaines catégories d’assurés sociaux.

Le gouvernement a également entendu une communication sur l’emploi de la main d’œuvre étrangère en Algérie. Cet exposé a mis en exergue l’arsenal juridique national régissant cet aspect conformément, notamment, à la convention 97 de 1949 de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux travailleurs migrants, consacrant le principe d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers.

Enfin, cet exposé a mis en exergue la nécessité de développer davantage des compétences nationales pour accompagner les grands projets d’investissement structurants et la transformation économique nationale.

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