Tebboune nomme un nouveau gouverneur à la Banque d’Algérie : qui est Mohamed Lamine Lebbou ?

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a procédé à la nomination de Mohamed Lamine Lebbou au poste de gouverneur de la Banque d’Algérie. Cette décision a été annoncée lors d’une réunion du Conseil des ministres tenue lundi, marquant un changement important à la tête de l’institution chargée de la politique monétaire du pays.

Cette nomination intervient après la fin des fonctions du précédent gouverneur Salah Eddine Taleb, décidée le 4 janvier dernier par le président Tebboune. Dans l’attente de la désignation d’un nouveau responsable, le vice-gouverneur Mouatassim Boudiaf avait assuré l’intérim à la direction de la banque centrale.

Un parcours marqué par des changements récents

La direction de la Banque d’Algérie a connu plusieurs évolutions au cours des dernières années. En mai 2022, Salah Eddine Taleb avait été nommé gouverneur de la banque centrale, après avoir occupé le poste de président du Conseil de la monnaie et du crédit. Il avait alors succédé à Rostom Fadli.

Actuellement, la gouvernance de la Banque d’Algérie repose également sur une équipe de vice-gouverneurs. Outre Mouatassim Boudiaf, deux autres vice-gouverneurs participent à la gestion de l’institution : Mohamed Ben Bahan et Mostafa Abdelrahim, nommés en 2023.

Les défis économiques et monétaires

La Banque d’Algérie joue un rôle central dans la gestion de l’économie nationale. Elle est chargée d’assurer l’émission de la monnaie et de maintenir la stabilité financière du pays. Son action porte notamment sur la régulation du crédit, la gestion des réserves de change et le contrôle des mécanismes monétaires.

Les perspectives économiques du pays semblent relativement optimistes. Certaines projections évoquent une croissance potentielle du produit intérieur brut algérien supérieure à 15 % entre 2026 et 2028, dans un contexte marqué par les réformes économiques et les efforts de diversification.

Une mission de stabilité financière

La nomination de Mohamed Lamine Lebbou intervient ainsi dans une période où la politique monétaire revêt une importance particulière. La Banque d’Algérie devra continuer à soutenir la stabilité du dinar et accompagner le développement économique national tout en faisant face aux fluctuations des marchés internationaux.

Ce changement à la tête de l’institution financière centrale sera suivi avec attention par les acteurs économiques, qui espèrent des orientations favorisant la croissance et la maîtrise de l’inflation.