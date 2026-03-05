Tebboune nomme un nouveau conseiller chargé des affaires économiques

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé un nouveau conseiller auprès du président de la République chargé des affaires économiques. Il s’agit du professeur Farid Kourtel.

« Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a nommé aujourd’hui M. Kourtel Farid conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires économiques. », a annoncé la Présidence de la République cet après-midi.

Farid Kourtel est un professeur, chercheur et expert international en économie et en sciences administratives. Il a occupé le poste de directeur de l’université Blida 02 Ali Lounici à El-Affroune pendant une année, avant d’être nommé aujourd’hui par Tebboune dans son nouveau poste au sein de la Présidence de la République.

Attaf reçoit un appel de son homologue chypriote

Par ailleurs, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a reçu, hier mercredi le 5 mars, un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères de la République de Chypre, M. Constantinos Kombos, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, « les deux ministres ont examiné les moyens d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales et échangé les vues sur les perspectives de renforcement du partenariat euro-méditerranéen, dans le contexte de l’accession de Chypre à la présidence tournante de l’Union européenne », précise la même source.

Les deux parties ont également « discuté de la situation prévalant au Moyen-Orient et de ses répercussions sur la sécurité régionale et internationale », ajoute le communiqué.

Réunion du Gouvernement : plusieurs secteurs à l’ordre du jour

Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a présidé mercredi le 5 mars une réunion du Gouvernement consacrée à l’examen de plusieurs dossiers relatifs aux réformes économiques et au suivi de projets stratégiques, selon un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de cette rencontre, l’Exécutif s’est penché sur un avant-projet de loi visant à modifier et compléter la loi n°04-08 du 14 août 2004 encadrant les conditions d’exercice des activités commerciales. Cette révision a pour objectif d’adapter le cadre juridique aux évolutions du marché et de renforcer l’organisation du secteur commercial.

Les membres du Gouvernement ont également étudié plusieurs projets de feuilles de route sectorielles couvrant la période 2026-2028. Ces documents s’inscrivent dans la mise en œuvre des orientations du président de la République et concernent plusieurs domaines clés, notamment les moudjahidine et leurs ayants droit, l’énergie et les énergies renouvelables, le commerce extérieur et la promotion des exportations, les affaires religieuses et les wakfs, ainsi que l’économie de la connaissance, les start-up et les micro-entreprises.

Élaborés sur la base de diagnostics précis et d’outils opérationnels, ces plans visent à soutenir le développement national, diversifier l’économie, stimuler la croissance du produit intérieur brut et renforcer la production locale.

La réunion a également permis de faire le point sur l’état d’avancement de plusieurs projets structurants, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie et de l’hydraulique.

