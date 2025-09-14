Tebboune nomme les membres du nouveau gouvernement : voici la liste complète des ministres

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a procédé ce dimanche 14 septembre à la nomination des membres du nouveau gouvernement. Cette décision intervient après la confirmation de Sifi Ghrieb au poste de Premier ministre.

En installant son nouveau chef de l’Exécutif, le président Abdelmadjid Tebboune a franchi une étape décisive dans la mise en place d’une nouvelle équipe gouvernementale chargée de conduire les prochaines réformes. En effet, ce remaniement vise à donner une nouvelle dynamique à l’action de l’État et à répondre aux priorités politiques, économiques et sociales de l’heure.

Découvrez la composition du nouveau gouvernement

Annoncée par le porte-parole officiel de la Présidence de la République, Samir Aggoune, voici la liste complète des ministres nommés, marquant officiellement l’entrée en fonction du nouveau gouvernement :

– Sifi Ghrieb, Premier ministre

– Ahmed Attaf, ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines,

– Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’État-major de l’Armée nationale populaire

– Mohamed Arkab, ministre d’État, ministre des Hydrocarbures et des Mines

– Brahim Merad, ministre d’État, chargé de l’Inspection générale des services de l’État et des collectivités locales

– Saïd Sayoud, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et du Transport

– Lotfi Boudjemaa, ministre de la Justice, garde des Sceaux

– Abdelkrim Bouzerd, ministre des Finances

– Kamel Baddari, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

– Mohamed Seghir Saâdaoui, ministre de l’Éducation nationale

– Mohamed Sedik Ait-Messaoudène, ministre de la Santé

– Abdelmalek Tachrift, ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit

– Yahia Bachir, ministre de l’Industrie

– Wassim Kouidri, ministre de l’Industrie Pharmaceutique

– Yacine El-Mahdi Oualid, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche

– Mourad Adjal, ministre de l’Énergie et des Énergies Renouvelables

– Kamel Rezig, ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations

– Amel Abdelatif, minsitre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national

– Mohamed Tarek Belaribi, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville et de l’Aménagement du territoire

– Youcef Belmehdi, ministre des Affaires religieuses et des Wakfs

– Malika Bendouda, ministre de la Culture et des Arts

– Mustapha Hidaoui, ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse

– Sid Ali Zerrouki, ministre de la Poste et des Télécommunications

– Noureddine Ouadah, ministre de l’Économie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises

– Zouhir Bouamama, ministre de la Communication

– Nassima Arhab, ministre de la Formation professionnelle

– Abdelkader Djelaoui, ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base

– Taha Derbal, ministre des Ressources en eau

– Abdelhak Saihi, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale

– Houria Meddahi, ministre du Tourisme et des Métiers de l’artisanat

– Soraya Mouloudji, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme

– Kaoutar Krikou, ministre de l’Environnement et de la Qualité de la vie

– Nadjiba Djilali, ministre des relations avec le Parlement

– Mohamed Abdennour Rabehi, ministre wali d’Alger

– Sofiane Chaib, secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l’étranger

– Selma Bakhta Mansouri, secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines

– Karima Bakir, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Énergie, chargée des Mines

– Yahia Boukhari, secrétaire général du Gouvernement