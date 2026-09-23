Tebboune signe un large mouvement chez les walis et secrétaires généraux

Tebboune a signé ce mercredi un décret présidentiel qui redessine une partie de la carte administrative locale. Le chef de l’État a procédé à un mouvement dans le corps des walis, touchant simultanément les walis, les walis délégués et les secrétaires généraux de wilayas.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a diffusé la liste des cadres concernés, en rappelant que cette prérogative découle de l’article 92 de la Constitution.

Au total, dix responsables accèdent pour la première fois à la fonction de wali. Quinze autres sont installés comme secrétaires généraux de wilayas. Un wali délégué est désigné à Alger, tandis que plusieurs fins de fonction sont actées, dont un départ à la retraite.

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Le mouvement dans le corps des walis touche dix wilayas

Les dix promotions concernent en majorité des territoires issus du dernier découpage administratif. Abdelwahab Bertima prend les commandes de Tiaret. Nasser Zouggari est installé à El Kantara, Djamel Boudjedza à Bir El Ater et Abdelkarim Ben Baba Ali à El Aricha. Toufik Daoudi hérite de Ksar Chellala, quand Ammar Merzougui pilote désormais Aïn Oussera.

La liste se poursuit avec Ibrahim Ouadi, affecté à M’Saad, et Hamid Khelfaoui, qui prend en main Ksar El Boukhari. Omarani Attal dirigera Bou Saâda, alors qu’Abderrabbi Mouden s’installe à El Abiodh Sidi Cheikh. Ces désignations complètent l’ossature administrative des entités nées de la création des 11 nouvelles wilayas portant leur nombre à 69, une réforme actée en juin dernier.

Le choix des profils suit une logique déjà observée ces derniers mois : privilégier des cadres rompus aux mécanismes de l’administration territoriale plutôt que des personnalités venues de l’extérieur. Les wilayas récemment créées réclament en effet un travail d’installation matérielle, budgétaire et humaine considérable.

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Baraki change de wali délégué, trois départs actés

Du côté des circonscriptions administratives, Nadir Bateine devient wali délégué de Baraki, dans la wilaya d’Alger. Cette banlieue sud de la capitale, marquée par une forte densité de population et des chantiers urbains sensibles, figure parmi les circonscriptions les plus scrutées du Grand Alger.

Trois responsables quittent par ailleurs leurs postes. Essaïd Boualdheb n’est plus wali délégué de Barika, Boualem Allouache cesse ses fonctions à Aïn Oussera et Adel Daoudi quitte M’Saad. Ces deux dernières circonscriptions ayant été érigées en wilayas de plein exercice, leurs anciens délégués laissent place aux walis fraîchement nommés.

L’exercice n’est pas inédit. Le président avait déjà usé de cette faculté avec fermeté, notamment lorsqu’il avait limogé un wali délégué pour faute professionnelle grave à Sidi Abdellah, une formulation rare dans les communiqués officiels. Rien de tel cette fois : les départs annoncés relèvent de la réorganisation classique.

Quinze secrétaires généraux installés dans les wilayas

La grille des secrétaires généraux de wilayas connaît elle aussi un vaste renouvellement. Sétif accueille Mohamed Saber, Saïda reçoit Mohamed El Amine Riach et Annaba passe sous la coordination administrative de Hamza Benzeghioua. Le Sud n’est pas oublié, avec Abdelkader Samaoui à Illizi, Mohamed Ennessari à Timimoun et Yahia Heddadj à Bordj Badji Mokhtar.

Les nouvelles wilayas complètent le tableau : Aflou, Barika, Bir El Ater, El Aricha, Ksar Chellala, Aïn Oussera, M’Saad, Ksar El Boukhari et Bou Saâda voient arriver leurs propres secrétaires généraux. Deux femmes figurent parmi les promues, Nassira Abdelrahmane et Hassina Kassi. Deux fins de fonction closent le décret : Rachid Benyoussef, à Béchar, partant à la retraite, et Abdelkader Saadi, à Saïda.

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