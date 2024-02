Tebboune met un coup d’accélérateur dans la lutte contre le cancer

Hier, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris une initiative cruciale en installant la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer. Cette commission, créée en vertu d’un décret présidentiel, vise à renforcer les actions contre cette maladie dévastatrice.

Dans le cadre de cette nouvelle entité, le Président a annoncé la composition de la commission, comprenant six membres de haut niveau :

Pr. Adda Bounedjar, président de la Commission.

Pr. Ouahiba Ouahioune, membre.

Pr. Fatiha Gachi, membre.

Pr. Mohamed Oukal, membre.

Pr. Khadidja Boudaoud, membre.

Pr. Nabil Yafor, membre.

Prise en charge intégrale des cancéreux

Tebboune a souligné l’importance de la prise en charge des patients atteints de cancer, qu’ils soient assurés sociaux ou non. Il a spécifiquement enjoint au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale d’assurer une prise en charge complète et immédiate pour ceux ne bénéficiant pas d’une assurance sociale, éliminant ainsi toute nécessité de mesures administratives préalables.

Dans une démarche visant à soulager financièrement les familles des patients, le Président a ordonné la prise en charge des malades dès leur arrivée aux cliniques. Il a insisté sur la nécessité de mettre en place toutes les mesures thérapeutiques possibles par divers moyens, tout en garantissant la disponibilité des équipements médicaux, y compris les réactifs de laboratoire et les médicaments, afin de contourner les procédures bureaucratiques.

Renforcement du dépistage précoce

Le Président a également pris des mesures importantes pour renforcer le dépistage précoce du cancer. Il a ordonné la formation de médecins radiologues, encourageant ainsi la détection précoce de la maladie dans les instituts spécialisés. L’utilisation de toutes les potentialités de formation, y compris les moyens de la santé militaire, a été soulignée. Un dispositif exécutif de gestion administrative, financière, de contrôle et de lutte contre le cancer sera créé, la Commission nationale agissant en tant qu’instance consultative.

L’installation de la Commission s’est déroulée en présence du Directeur de cabinet à la Présidence de la République, des ministres de la Santé, de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, ainsi que du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. La participation du président de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire et du Directeur général de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a également marqué cet événement crucial.