Tebboune met fin aux fonctions d’un wali : cette wilaya placée sous intérim temporairement

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de mettre fin aux fonctions du wali de Tiaret, Saïd Khalil, selon des informations rapportées ce jeudi. Cette décision marque un changement important à la tête de cette wilaya stratégique du centre-ouest du pays.

Dans l’attente de la nomination d’un nouveau wali, les autorités ont confié la gestion des affaires courantes de la wilaya au secrétaire général, Rabah Mourad Yezza. Ce dernier a été chargé d’assurer l’intérim et de veiller à la continuité du fonctionnement administratif et institutionnel de la région.

Saïd Khalil avait été nommé wali de Tiaret en novembre 2024, dans le cadre d’un mouvement partiel opéré par le chef de l’État au sein du corps des walis. À cette occasion, plusieurs responsables locaux avaient été mutés ou remplacés dans différentes wilayas du pays, dans un contexte de réorganisation de l’administration territoriale.

Avant sa nomination à Tiaret, Saïd Khalil avait déjà exercé les mêmes fonctions en tant que wali de Tébessa, une wilaya située à l’est de l’Algérie. Son parcours administratif l’avait ainsi conduit à diriger deux régions aux réalités économiques et sociales différentes, mais confrontées à des défis similaires en matière de développement local, d’infrastructures et de gestion des services publics.

Pour l’heure, aucune précision officielle n’a été communiquée sur les raisons de cette décision, ni sur le nom du futur responsable appelé à diriger la wilaya. Cependant, ce type de changement intervient généralement dans le cadre d’une volonté de relance de l’action locale ou d’une réévaluation de la gestion des projets en cours.

Le secrétaire général assure l’intérim

Située à environ 290 kilomètres au sud-ouest d’Alger, la wilaya de Tiaret occupe une place importante sur le plan géographique et économique. Elle s’étend sur une superficie de 20 673 kilomètres carrés et compte plus d’un million d’habitants. La région est connue notamment pour son potentiel agricole, ses vastes plaines, ainsi que pour son rôle dans l’élevage et certaines activités industrielles.

Ces dernières années, plusieurs projets d’aménagement et de modernisation ont été annoncés à Tiaret, notamment dans les secteurs des routes, du logement et des équipements publics. Le nouveau responsable attendu devra donc assurer la continuité de ces programmes, tout en répondant aux préoccupations quotidiennes des citoyens.

Ce changement à la tête de la wilaya s’inscrit dans une dynamique plus large de réajustement de l’administration locale, alors que les autorités cherchent à renforcer la gouvernance territoriale et à accélérer le développement dans différentes régions du pays.