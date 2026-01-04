Tebboune met fin aux fonctions du gouverneur de la Banque d’Algérie : qui est son successeur ?

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis fin, ce mardi, aux fonctions du gouverneur de la Banque d’Algérie, M. Salah Eddine Taleb. Dans le même temps, le chef de l’État a confié les missions de gouverneur par intérim au vice-gouverneur de l’institution, M. Moutassim Boudiaf. Cette décision marque un tournant important au sein de l’autorité monétaire du pays, à un moment où l’économie nationale fait face à plusieurs défis.

La Banque d’Algérie occupe une place centrale dans l’architecture économique et financière du pays. Elle est chargée de la définition et de la mise en œuvre de la politique monétaire, de la préservation de la stabilité du dinar, ainsi que de la supervision du système bancaire et financier. Le gouverneur de la Banque joue donc un rôle clé dans l’orientation économique générale, en coordination avec les pouvoirs publics.

Une décision présidentielle stratégique

La décision de mettre fin aux fonctions de M. Salah Eddine Taleb s’inscrit dans le cadre des prérogatives constitutionnelles du président de la République. Aucune précision officielle n’a été donnée sur les motifs exacts de ce changement.

La désignation de M. Moutassim Boudiaf en tant que gouverneur par intérim vise à assurer la continuité du fonctionnement de la Banque d’Algérie. En sa qualité de vice-gouverneur, il dispose d’une connaissance approfondie des mécanismes internes de l’institution et des dossiers stratégiques en cours.

Cette nomination permet d’éviter toute vacance à la tête d’un poste sensible, notamment dans un contexte économique marqué par des enjeux liés à l’inflation, au financement de l’économie et à la stabilité du système financier.

Un contexte de réformes économiques

Ce changement intervient alors que l’Algérie poursuit un programme de réformes économiques visant à moderniser le secteur bancaire, renforcer la transparence financière et améliorer la gouvernance des institutions publiques. Les autorités affichent également leur volonté de soutenir l’investissement, de promouvoir la diversification économique et de réduire la dépendance aux hydrocarbures.

La Banque d’Algérie jouera un rôle majeur dans l’accompagnement de ces réformes, en modernisant les outils de gestion monétaire et en digitalisant les services bancaires.

En attendant une éventuelle nomination définitive à la tête de la Banque d’Algérie, M. Moutassim Boudiaf aura pour mission d’assurer la stabilité et le bon fonctionnement de l’institution. Cette décision présidentielle reflète l’importance accordée à la solidité du système financier et à la préservation des équilibres macroéconomiques du pays.