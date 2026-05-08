Tebboune met fin aux fonctions de deux conseillers à la Présidence

De nouveaux mouvements viennent d’être actés au sommet de la Présidence de la République. Dans le dernier numéro du Journal officiel, plusieurs décrets présidentiels signés par le président Abdelmadjid Tebboune annoncent la fin de fonctions de responsables occupant des postes sensibles au sein de la Présidence. Finances, banques, affaires juridiques… les profils concernés occupaient des missions directement liées à des dossiers stratégiques de l’État.

Publiés dans le Journal officiel n°33 du 6 mai 2026, ces textes officialisent le départ de deux conseillers auprès du président de la République. Ainsi que celui d’une chargée de mission à la Présidence.

Fin de fonctions pour deux conseillers du président Tebboune

Le premier décret présidentiel, daté du 2 mai 2026, concerne Farid Yaïci. Le texte met fin à ses fonctions de conseiller auprès du président de la République chargé des finances, des banques, du budget, des réserves de change, des marchés publics et des paiements internationaux.

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Le décret précise : « Il est mis fin aux fonctions de conseiller auprès du Président de la République, chargé des finances, des banques, du budget, des réserves de change, des marchés publics et des paiements internationaux, exercées par M. Farid Yaïci ».

Le second décret, signé le 29 avril 2026, porte sur Mohamed Hammouche. Qui occupait le poste de conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires auprès du président de la République.

Le texte officiel indique : « Il est mis fin aux fonctions de conseiller auprès du Président de la République. Chargé des affaires juridiques et judiciaires, exercées par M. Mohamed Hammouche ».

Une chargée de mission à la Présidence également relevée de ses fonctions

Le même numéro du Journal officiel contient aussi un autre décret présidentiel daté du 2 mai 2026. Celui-ci met fin aux fonctions de Souad Ould Diaf. Qui occupait le poste de chargée de mission à la Présidence de la République.

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Ces décisions interviennent à travers plusieurs décrets distincts publiés simultanément dans le Journal officiel. Sans précisions supplémentaires sur les raisons de ces fins de fonctions ni sur d’éventuels remplacements.

En somme, avec ces nouveaux décrets présidentiels, la Présidence de la République enregistre plusieurs changements touchant des postes de conseil et de mission.