Tebboune met fin aux fonctions du chef du cabinet du 1er Ministre

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin aux fonctions de chef de cabinet du Premier ministre Mohamed Sofiane Hadj Sadouk, en application d’un décret présidentiel.

En effet, le décret présidentiel mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du Premier ministre a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel (numéro 63). Daté du 25 septembre 2023.

Le texte de ce décret précisait : « Les fonctions de Mohamed Sofiane Hadj Sadouk, en sa qualité de chef du cabinet du Premier ministre, prendront fin. »

« Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce jour, le chef du Gouvernement de la République tunisienne, pays frère, Ahmed Hachani », lit-on dans le communiqué.

L’audience s’est déroulée en présence du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, du Directeur de cabinet à la Présidence de la République, M. Ennadir Larbaoui, du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ahmed Attaf, du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Brahim Merad et de l’ambassadeur d’Algérie en Tunisie, conclut le communiqué.