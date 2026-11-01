Tebboune adresse un message aux Algériens à l’occasion du 1er Novembre
À l’occasion du 72e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération, célébré ce dimanche 1er novembre 2026, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message au peuple algérien. Au-delà de l’hommage rendu aux martyrs et aux sacrifices du peuple durant la guerre de libération, le chef de l’État a abordé les enjeux liés à la préservation des intérêts supérieurs du pays.
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Un passage retient particulièrement l’attention : le président évoque une coopération avec un pays frère et voisin, fondée sur une habilitation constitutionnelle et un consensus institutionnel. Il présente cette démarche comme un moyen de protéger les intérêts vitaux de l’Algérie et d’anticiper les évolutions de la situation sécuritaire dans la région.
Message de Tebboune pour le 1er Novembre : un hommage aux martyrs et à la mémoire nationale
Dans son message, le président de la République est revenu sur les sacrifices consentis par les Algériens durant plus de 130 années de colonisation. Rappelant les atteintes portées à leur terre, à leur histoire et à leur identité.
Abdelmadjid Tebboune a également souligné la succession des mouvements de résistance qui ont précédé le déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, qu’il présente comme un tournant décisif dans l’histoire du pays.
Le chef de l’État a ensuite insisté sur la nécessité de préserver les intérêts supérieurs de l’Algérie, avant d’aborder les choix politiques et institutionnels liés à la sécurité nationale.
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Voici l’intégralité de son message, dans sa traduction diffusée par l’APS :
“Au nom d’Allah, Clément et Miséricordieux,
Prière et paix sur Son Messager,
Citoyennes, citoyens,
Notre chère patrie célèbre, en ce premier novembre, l’anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération, une commémoration empreinte de toute la déférence due aux sacrifices consentis par nos valeureux martyrs. Le peuple algérien célèbre cet anniversaire avec fierté, en ravivant le souvenir des souffrances qu’il a endurées durant plus de cent trente années, marquées par la spoliation de sa terre, les atteintes portées à son histoire et l’effacement de son identité.
La colonisation qu’a subie notre pays demeure, par ses violations commises à l’encontre des principes moraux et des valeurs civilisationnelles, une infamante tâche dans l’histoire de l’Humanité. Chaque parcelle de notre terre sacrée porte les stigmates du crime et de la haine destructrice de la vie, et chaque région garde l’empreinte d’une épopée de résistance.
Aux quatre coins du pays, une résistance ne cessait que pour qu’une autre lui succède, jusqu’à ce qu’Allah fasse advenir des hommes qui endurèrent les affres de l’oppression et des persécutions, subirent les arrestations et les emprisonnements et s’aguerrirent dans la lutte, pour proclamer le premier novembre comme un tournant historique décisif. C’est alors qu’a débuté la Révolution de libération bénie, témoignage d’un peuple libre qui a payé le prix le plus lourd de son sang pour que l’Algérie vive digne et fière et que le message de Novembre demeure éternel.
Tel est le destin de l’Algérie aux millions de martyrs, de s’ériger en bastion du patriotisme authentique, forte de la cohésion de son peuple et des fondements de ses institutions. En ce 72e anniversaire du 1er Novembre empreint de sentiments de profonde considération pour le sang des martyrs de l’Algérie, nous puisons notre détermination dans leur message.
Nous nous inclinons, aujourd’hui, avec déférence et reconnaissance à l’occasion de cette halte symbolique qui nourrit le sentiment de fierté et d’honneur d’appartenir à cette chère et noble patrie. Cette commémoration renouvelée nous interpelle quant à l’impératif d’une prise de conscience des exigences de la préservation des intérêts supérieurs du pays.
Dans cette perspective, l’habilitation constitutionnelle et le consensus institutionnel consacrés dans le cadre de la coopération avec un pays frère et voisin traduisent notre souci de préserver nos intérêts vitaux ainsi que notre approche anticipative, considérée comme l’un des fondements de notre stratégie de sécurité nationale face à la situation actuelle dans la région.
Cette démarche s’inscrit également dans le respect des exigences liées à la préservation de la stabilité, dans le cadre de laquelle la nouvelle Algérie mobilise ses ressources et ses potentialités, en vertu de décisions politiques souveraines qui expriment l’esprit de Novembre.
En cette occasion, alors que nous nous recueillons à la mémoire des âmes pures de nos martyrs, je tiens à adresser mes salutations et à exprimer toute ma considération aux moudjahidate et moudjahidine, priant Allah de leur prêter longue vie, santé et bien-être.
Vive l’Algérie.
Gloire à nos valeureux martyrs.
Que la paix et la bénédiction d’Allah vous entourent”.