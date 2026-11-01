Tebboune adresse un message aux Algériens à l’occasion du 1er Novembre

À l’occasion du 72e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération, célébré ce dimanche 1er novembre 2026, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message au peuple algérien. Au-delà de l’hommage rendu aux martyrs et aux sacrifices du peuple durant la guerre de libération, le chef de l’État a abordé les enjeux liés à la préservation des intérêts supérieurs du pays.

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Un passage retient particulièrement l’attention : le président évoque une coopération avec un pays frère et voisin, fondée sur une habilitation constitutionnelle et un consensus institutionnel. Il présente cette démarche comme un moyen de protéger les intérêts vitaux de l’Algérie et d’anticiper les évolutions de la situation sécuritaire dans la région.

Message de Tebboune pour le 1er Novembre : un hommage aux martyrs et à la mémoire nationale

Dans son message, le président de la République est revenu sur les sacrifices consentis par les Algériens durant plus de 130 années de colonisation. Rappelant les atteintes portées à leur terre, à leur histoire et à leur identité.

Abdelmadjid Tebboune a également souligné la succession des mouvements de résistance qui ont précédé le déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, qu’il présente comme un tournant décisif dans l’histoire du pays.

Le chef de l’État a ensuite insisté sur la nécessité de préserver les intérêts supérieurs de l’Algérie, avant d’aborder les choix politiques et institutionnels liés à la sécurité nationale.

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Voici l’intégralité de son message, dans sa traduction diffusée par l’APS :