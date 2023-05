Tebboune – lutte anti corruption : « l’Algérie a récupéré 22 milliards de dollars »

L’entrevue ayant eu lieu entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et des médias, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le mercredi 3 mai 2023, a été diffusée sur plusieurs médias publiques et privés durant la soirée d’hier, le samedi 6 mai, au cours de laquelle, le chef de l’État a abordé plusieurs sujets nationaux et internationaux.

Après avoir passé en revue l’état de la presse et des médias en Algérie, Tebboune est revenu une nouvelle fois sur la récupération des biens et de l’argent pillés en Algérie, en affirmant que plus de 22 milliards de dollars ont été récupérés jusque-là par le Gouvernement.

En effet, le Président de la République a affirmé que l’Algérie continue de lutter contre la corruption au quotidien, ajoutant que les pays européens collaborent avec notre pays pour aider à récupérer les biens et l’argent pillés. En expliquant aussi que ce genre de procédures peuvent prendre du temps, mais que le plus important est d’y arriver.

De plus, il s’adresse aux journalistes en leur disant que les découvertes de ces biens et argent pillés se font au quotidien, et qu’eux en tant que médias savent ce qui est fait et les moyens utilisés pour cela. En précisant que le ministère de la Justice a révélé que plus de 22 milliards de Dollars ont été récupérés jusqu’à présent.

Tebboune affirme que l’Algérie ne compte aucun journaliste en prison

En outre, le premier sujet abordé lors de cette entrevue a été les médias et la liberté de la presse en Algérie. Dans ce sens, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que le classement de l’Algérie par Reporters sans frontières (RSF) est une calomnie.

Le chef de l’État a également insisté en ajoutant que : « la classification des organisations non gouvernementales est une classification dirigée par les propriétaires de ces organisations, et que la seule reconnue est celle des Nations Unies. » Affirmant aussi, que le nombre de journaux en Algérie ne se retrouve que dans les pays développés, et que notre pays a dépassé la limite des 180 journaux, en plus des chaînes de télévision publiques et privées.

De plus, Tebboune a affirmé que « nous n’avons pas de journalistes en prison », justifiant que ceux qui ont été condamnés à des peines par la justice ont dû recevoir de l’argent de l’étranger.