Tebboune limoge un wali délégué pour « faute grave »

Abdelmadjid Tebboune vient de frapper d’une main de fer. Le président de la République a mis fin, ce lundi le 15 juin, aux fonctions du wali délégué de la circonsription admnistrative de Sidi Abdellah, Djamel Abdelmoumen Benhaddou, en invoquant explicitement une faute professionnelle grave. L’annonce, formulée dans un communiqué officiel de la Présidence, est sans ambiguïté : le motif est clairement énoncé, ce qui est rare dans ce type de décision. Une révocation qui résonne comme un avertissement adressé à l’ensemble du corps des walis.

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Contrairement à la majorité des fins de fonctions prononcées par décret présidentiel, celle-ci se distingue par sa formulation. Aucune formule de courtoisie, aucun flou administratif. La faute professionnelle grave est citée noir sur blanc comme justification directe du départ de Djamel Abdelmoumen Benhaddou. Ce niveau de transparence dans la communication officielle est inhabituel.

Tebboune et la tolérance zéro envers les manquements administratifs

Ce limogeage s’inscrit dans une ligne de conduite que le chef de l’État a tracée depuis plusieurs années. La révocation du wali de Tiaret, Saïd Khalil, en février 2026, avait déjà illustré la volonté présidentielle de sanctionner rapidement les responsables locaux jugés défaillants. À chaque fois, la continuité administrative est assurée en attendant une nomination officielle.

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Plus tôt, en avril 2026, c’est le ministre de l’Hydraulique Taha Derbal qui avait été limogé. La différence avec le cas de Sidi Abdellah est notable : cette fois, la Présidence a choisi de nommer explicitement la faute. Un signal fort, délibérément assumé.

Cette posture s’est également manifestée au niveau diplomatique. En décembre 2025, l’ambassadeur d’Algérie au Liban avait été limogé après des déclarations jugées incompatibles avec les standards de la diplomatie nationale. La logique est la même : toute faute grave, qu’elle soit administrative ou protocolaire, expose son auteur à une sanction immédiate et sans appel.

Une gouvernance territoriale sous haute surveillance

Au-delà du cas individuel de Djamel Abdelmoumen Benhaddou, cette décision soulève une question de fond sur la gouvernance locale en Algérie. Les walis et walis délégués exercent des responsabilités considérables. Ils incarnent l’État sur le terrain, supervisent des budgets importants et pilotent des projets structurants.

La pression exercée sur ces cadres s’est visiblement intensifiée. En mai 2026, plusieurs conseillers à la Présidence de la République avaient également été relevés de leurs fonctions, dans un mouvement touchant des postes liés aux finances, aux affaires juridiques et aux missions de conseil stratégique. Aucun échelon de l’appareil d’État ne semble à l’abri d’une réévaluation.

Pour la nouvelle ville Sidi Abdellah, la priorité est désormais d’assurer la continuité des projets en cours. La nomination d’un successeur devrait intervenir dans les prochains jours, selon la pratique habituelle observée lors de ce type de changement à la tête d’une collectivité territoriale.

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