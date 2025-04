Tebboune limoge son conseiller : l’ex-haut gradé de l’ANP, Chafik Mesbah, écarté

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis un terme aux fonctions de Mohamed Chafik Mesbah, jusque-là conseiller à la présidence, en charge des affaires politiques, des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis. La décision a été officialisée dans le dernier numéro du Journal officiel (n°22), actant ainsi la fin d’un chapitre pour cet ancien officier supérieur de l’Armée nationale populaire (ANP), reconverti depuis plusieurs années dans les hautes sphères de l’État civil.

Fin de mission pour Chafik Mesbah à la présidence : retour sur le parcours d’un homme de l’ombre

Colonel à la retraite, Mohamed Chafik Mesbah n’est pas un inconnu du pouvoir algérien. Il a occupé plusieurs postes sensibles et stratégiques, notamment celui de directeur de l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. Cette structure, créée en février 2020 à l’initiative du président Tebboune lors du sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, a pour mission de piloter la politique nationale de coopération internationale. Elle élabore et exécute les budgets dédiés à cette coopération et suit de près le déploiement des compétences algériennes à l’étranger dans ce cadre.

Ce poste, qui lui conférait déjà le rang de haut fonctionnaire, l’avait naturellement positionné dans la proximité immédiate du chef de l’État. Sa nomination en tant que conseiller à la présidence n’avait donc été qu’une formalisation d’un rôle qu’il assumait de fait.

D’officier supérieur à conseiller présidentiel : une page se tourne

Au-delà de sa carrière administrative, Mohamed Chafik Mesbah est également politologue et écrivain. Docteur en sciences politiques de l’Université d’Alger, il est reconnu pour ses analyses affûtées sur le système politique algérien. Il a aussi marqué les esprits par ses prises de parole publiques, parfois critiques, dans des médias internationaux.

En 2014, dans un entretien accordé à Radio France Internationale (RFI), il évoquait son expérience aux côtés du général Toufik, de son vrai nom Mohamed Mediène, l’ancien tout-puissant chef du renseignement militaire. Il le décrivait comme un « officier général discipliné », capable de percevoir les dérives du système sous la présidence de Bouteflika. Il dénonçait également les réactions violentes du clan présidentiel face à ces critiques, évoquant notamment l’intervention publique d’Amar Saïdani à l’époque.

Avec la fin de sa mission officielle à la présidence, l’avenir de Mohamed Chafik Mesbah reste incertain. Mais son parcours, à la croisée des mondes militaire, politique et intellectuel, laisse présager qu’il continuera à jouer un rôle, visible ou discret, dans les affaires de l’État algérien.