Tebboune limoge le porte-parole de la Présidence

Un décret présidentiel signé le 20 septembre 2026 au Journal officiel acte la fin des fonctions de Samir Aggoune, jusque-là chargé de mission auprès de la Présidence de la République et porte-parole officiel de l’institution.

Le porte-parole de la Présidence quitte El Mouradia après cinq ans

Nommé le 26 septembre 2021, Samir Aggoune aura donc exercé presque jour pour jour cinq années à ce poste. Sa mission couvrait deux volets : celui de chargé de mission au sein des services de la Présidence et celui de relais médiatique de l’institution auprès de l’opinion publique.

Le décret ne mentionne ni successeur ni dispositif transitoire. Rien n’indique, à ce stade, si la fonction sera pourvue rapidement ou si elle restera vacante quelque temps.

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Un décret présidentiel qui prolonge une série de mouvements

Ce départ ne constitue pas un cas isolé. Depuis le début de l’année, le Journal officiel égrène des textes similaires touchant des responsabilités rattachées directement au palais d’El Mouradia. Au printemps, le chef de l’État avait déjà mis un terme aux missions de deux conseillers de la Présidence, ainsi qu’à celles d’une chargée de mission.

Les secteurs ministériels ont connu le même traitement. En avril, le portefeuille de l’Hydraulique a changé de mains après que le ministre Taha Derbal a été relevé de ses fonctions, la gestion du secteur revenant provisoirement au secrétaire général du département.

Au mois d’août, c’est la haute administration du ministère de la Communication qui a été visée. Le secrétaire général de ce département a vu ses attributions prendre fin par décret, sans davantage d’explications officielles.

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Réorganisation en cours dans les rouages de l’État

Les derniers mois ont vu défiler plusieurs vagues de nominations et de départs. En avril, l’institution du Médiateur de la République a changé de visage : Mohamed Hattab a pris la succession à la tête de cet organisme, institution conçue comme un trait d’union entre l’administration et les citoyens. Ensuite, il a été nommé ministre de Travail il y a quelques semaines.

La diplomatie n’a pas échappé à ce mouvement d’ensemble. Début septembre, des dizaines d’ambassadeurs et de consuls ont quitté leurs représentations à travers l’Europe, l’Afrique, l’Asie et le continent américain, entre départs à la retraite, mutations et nouvelles affectations.

Le départ du porte-parole s’inscrit donc dans cette dynamique plus large. Reste à savoir qui occupera ce fauteuil stratégique et quand la relève sera officiellement annoncée par un nouveau décret présidentiel.

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