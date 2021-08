Tebboune limoge plusieurs walis : 6 wilayas concernées

Le président de la république, Abdelmajid Tebboune, a opéré aujourd’hui un mouvement partiel dans le corps des walis. Le chef de l’État a notamment procédé au limogeage de six walis, ainsi qu’à la désignation d’autres à la tête de plusieurs wilayas.

Le mouvement opéré par le président Tebboune dans le corps des walis s’est fait en application des dispositions de l’article 92 de la Constitution, indique un communiqué de la présidence, paru aujourd’hui, le 25 aout 2021. Le communiqué souligne que le chef de l’État a notamment limogé six walis.

Les wilayas concernées

Toujours selon le même communiqué, le président Tebboune a mis fin aux fonctions du wali de la wilaya de Tizi Ouzou, Mahmoud Djamaa, du wali de Skikda, Abdelkader Ben Saïd, du wali de Constantine, Ahmed Abdelhafid Sassi, du wali de d’El Bayadh, Kamel Touchen, du wali de Naama, Idir Medbab, et enfin à celles du wali de la wilaya d’Ain Guezzam, Mehdi Bouchareb.

Le président Tebboune a également opéré un vaste mouvement dans le corps des walis aujourd’hui. Le chef de l’État, indique le communiqué de la présidence, a désigné Kamel Eddine Kerbouche, wali de Béjaia, Mohamed Said Ben Kamou, wali de Béchar, Djilali Doumi, wali de Tizi Ouzou, Amar Ali Ben Saad, wali de Djelfa, Abdelaziz Djouadi, wali de Saida, Houria Meddah, wali de Skikda, Libiya Winaz, wali de Guelma, Messaoudi Djari, wali de Constantine, Said Sayoud, wali d’Oran, Farid Mohammedi, Wali de El Bayadh, Ahmed Maabed, wali de Tipaza, Daradji Bouziéne, Wali de Naama, et enfin Fayçal Amrouche, wali de Ain Guezzam.

Le chef de l’État a également désigné comme walis des wilayas déléguées, Abdelouhab Bartima, wali délégué de Draria, Mahfoud Bouzertit, wali délégué de Cheraga, Abdelaziz Deliba, wali délégué de Bir Mourad Rais, Youcef Bougrich, wali délégué de Husein dey, Anis Bendaoud, wali délégué de Sidi Abdellah, Redoune Khelifa, wali délégué de Bab El Oued.