Tebboune limoge le ministre Brahim Boumzar

Le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune vient de mettre fin aux fonctions du ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar.

En effet, Brahim Boumzar a été limogé de son poste de ministre après plus d’un an et trois mois passés à la tête du ministère de la Poste et des Télécommunications.

L’annonce a été faite par le premier ministère qui a précisé que l’intérim à la tête de la Poste et des Télécommunications allait être assurée par Sid Ahmed Ferroukhi, ministre de la pêche.

« Le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a mis fin, à compter de ce jour, aux fonctions de Monsieur Brahim Boumzar (…) Il a chargé Monsieur Sid-Ahmed Ferroukhi, ministre de la Pêche et des Productions halieutiques d’assurer l’intérim du ministre de la Poste et des Télécommunications », lit-on dans le communiqué des services du premier ministre.