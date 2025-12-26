Tebboune limoge l’ambassadeur d’Algérie au Liban après ses propos sur Trump

Le président Abdelmadjid Tebboune a officiellement mis fin aux fonctions de Kamel Bouchama en tant qu’ambassadeur d’Algérie au Liban, décision confirmée par un décret présidentiel publié ce jeudi 25 décembre au Journal officiel.

Cette mesure, rétroactive au 9 octobre 2025, fait suite à des propos qui ont créé un véritable émoi dans les cercles diplomatiques.

L’ex-ambassadeur, nommé en février dernier, avait suscité une polémique lors d’une intervention dans un événement culturel à Beyrouth, où il avait qualifié le président américain Donald Trump de « cow-boy » et de « malade mental ». Ajoutant que sa place était « dans un hôpital psychiatrique et non à la tête de la plus grande puissance mondiale ».

Ces déclarations ont été jugées contraires aux normes de la diplomatie algérienne, reconnue pour son approche prudente et mesurée des affaires internationales.

Il a qualifié Donald Trump de « malade mental » : fin de fonctions pour l’ambassadeur algérien à Beyrouth

La sortie médiatique de Kamel Bouchama a immédiatement provoqué une onde de choc, tant au niveau local qu’international. Ses propos ont été perçus comme un manquement aux codes diplomatiques. Plaçant le gouvernement algérien dans une position délicate.

Selon le décret présidentiel, le limogeage de Bouchama s’inscrit dans un mouvement plus large touchant plusieurs hauts responsables :

Amor Fritah : ambassadeur d’Algérie à Abu Dhabi, admis à la retraite à compter du 15 octobre 2025.

ambassadeur d’Algérie à Abu Dhabi, à compter du 15 octobre 2025. Mourad Kerbouche : directeur de la communication et de l’information au ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, également relevé de ses fonctions.

Kamel Bouchama : un parcours diplomatique marqué par des fonctions prestigieuses

Kamel Bouchama n’est pas un novice en matière de diplomatie et de service public. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Dont celui de ministre de la Jeunesse et des Sports entre 1984 et 1988. Il a également été membre du Conseil de l’Assemblée depuis 2022.

Avant sa mission à Beyrouth, il a été ambassadeur d’Algérie en Syrie. Poste qu’il a quitté fin 2024, à la chute du régime de Bashar al-Assad. Sa carrière reflète un engagement prolongé au service de l’État.

La révocation de Kamel Bouchama rappelle que la diplomatie algérienne reste attachée à la prudence. Les décisions présidentielles récentes montrent que les représentants officiels sont tenus à une discipline stricte, et que toute dérive peut avoir des conséquences immédiates sur leur carrière.