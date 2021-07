Tebboune : « Les législatives anticipées ont été un pas décisif »

Le président Abdelmadjid Tebboune s’exprime sur les élections législatives du 12 juin dernier ayant accouché d’un nouveau parlement dominé par le FLN, le MSP et les listes indépendants.

Dans un message adressé aux algériens, à l’occasion du 59e anniversaire de la fête de l’Indépendance, le chef de l’Etat a estimé que les législatives anticipées ont été un pas décisif dans le processus de l’édification de la Nouvelle Algérie.

« Nous avons franchi, il y a moins d’un mois (le 12 juin dernier), un pas important dans la démarche nationale de redressement global, qui repose sur une méthodologie progressive et un impératif d’efficience, qu’il s’agisse du rétablissement de la confiance et de la crédibilité des institutions de l’Etat ou des défis multiples sur les plans économique et social », a écrit le président Tebboune.

« Je demeure convaincu que l’organisation des législatives anticipée a été un pas décisif sur la voie du parachèvement d’un processus pertinent et irréversible offrant au peuple de prometteuses perspectives pour élire ses représentants, exercer sa souveraineté populaire à travers les urnes, conformément aux règles de la démocratie réelle », a-t-il ajouté.

Tebboune rend hommage à l’armée

Dans le même message, le président Tebboune a rendu hommage à l’armée et aux corps de sécurité pour le bon déroulement des législatives.

« Je rends hommage à l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), et aux autres corps de sécurité pour avoir veillé au déroulement de cette échéance dans un climat de quiétude et de sérénité », a-t-il indiqué.

« Je tiens, à ce propos, à louer les efforts des acteurs de la scène politique et de la société civile et de toutes les volontés ayant contribué à la tenue des élections législatives dans le cadre de la concurrence politique loyale », a encore ajouté le chef de l’Etat.