Tebboune : « Le Sahara occidental n’est pas la cause de la fermeture des frontières avec le Maroc »

En visite au ministère de la Défense nationale, le président Abdelmadjid Tebboune a livré un discours sans détours sur plusieurs dossiers brûlants de la scène internationale. Notamment la question des frontières Algérie – Maroc.

Maroc, Sahara occidental, Sahel, Libye, pays du Golfe et cause palestinienne. Le chef de l’État a choisi la transparence, mêlant fermeté et ouverture. Dans une sortie qui éclaire la position de l’Algérie sur les grands équilibres régionaux.

Face aux spéculations persistantes sur les relations entre Alger et Rabat, le président Tebboune a tenu à remettre les pendules à l’heure. Contrairement à ce que certains laissent entendre, la fermeture des frontières entre les deux pays n’a pas de lien avec le dossier du Sahara occidental.

Frontières algéro-marocaines : « Elles n’ont pas été fermées à cause du Sahara occidental »

« Les frontières n’ont pas été fermées à cause du Sahara occidental. Elles ont été fermées pour d’autres raisons. En 63 ans d’indépendance, nos frontières sont demeurées fermées pendant plus de 45 ans », a rappelé le chef de l’État, balayant d’un revers de main les interprétations réductrices autour de ce sujet sensible.

Sur la question sahraouie, Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé un principe intangible de la diplomatie algérienne, le soutien aux causes justes. Pour le président, le Sahara occidental reste « le dernier dossier de décolonisation du continent africain ».

« Nul ne peut nous menacer ou nous insulter. Qu’ils nous insultent et qu’ils nous menacent, nous ne laisserons pas tomber le Sahara occidental », a martelé le chef de l’État. Tout en soulignant que l’Algérie « respectera le choix du peuple sahraoui ». À condition que celui-ci puisse « choisir librement son destin ».

Cette position, fidèle à la tradition diplomatique algérienne, se veut à la fois ferme et cohérente avec les engagements internationaux du pays.

Sahel, Libye, Golfe… Tebboune clarifie la position de l’Algérie sur les grands dossiers régionaux

Le président de la République a également profité de son passage au ministère de la Défense nationale pour aborder d’autres dossiers sensibles qui marquent la politique étrangère de l’Algérie.

Sur le Sahel, Tebboune a tenu à tempérer les analyses alarmistes

« L’Algérie n’a pas atteint le point de non-retour dans ses relations avec certains pays du Sahel », a-t-il affirmé. Insistant sur la nécessité de préserver les liens historiques et humains avec ses voisins du sud.

Le président a salué « l’énorme travail effectué par l’Armée nationale populaire dans la sécurisation des frontières ». Avant d’exprimer l’espoir d’un retour à la stabilité : « Espérons que la conscience revienne et que le voisinage soit préservé. »

Pour la Libye, le président a réitéré la ligne constante d’Alger : la non-ingérence

« Nous ne nourrissons aucune ambition dans ce pays frère », a-t-il déclaré. Appelant à « préserver l’unité nationale libyenne à travers l’organisation d’élections libres et inclusives ».

Pays du Golfe : Tebboune a évoqué des relations « globalement excellentes », à une exception près

« Nous n’avons aucun problème avec les pays du Golfe. Sauf avec un seul pays que je ne citerai pas », a-t-il indiqué. Précisant que « le problème vient de celui qui cherche à semer le désordre chez moi pour des raisons suspectes ».

Cause palestinienne : l’Algérie fidèle à son histoire

Sur la question palestinienne, Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé la constance de la position algérienne en faveur d’un État palestinien indépendant dans les frontières de 1967, avec El-Qods pour capitale. Un rappel symbolique que le chef de l’État a qualifiée de « devoir moral et politique ».

En somme, en multipliant les clarifications, Abdelmadjid Tebboune a voulu donner une image de transparence et d’assurance sur les orientations internationales de l’Algérie. Entre fidélité aux principes et recherche d’équilibres régionaux, son discours réaffirme une diplomatie fondée sur la souveraineté, la solidarité et la cohérence historique.