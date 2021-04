Tebboune: « Le processus démocratique est le choix de l’Algérie libre »

Le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune appelle les Algériens « à s’exprimer en toute liberté » aux prochaines élections législatives du 12 juin prochain.

Dans un message adressé aux algériens à l’occasion de la célébration de la Journée du Savoir, le président Tebboune a évoqué la feuille de route de « l’Algérie nouvelle » appelant la population à participer aux prochaines échéances politiques.

« J’appelle, en cette autre journée de la Mémoire nationale, la société algérienne, dans toute sa composante, à s’exprimer lors des échéances politiques à venir, en toute liberté et par les voies les plus civilisées qui soient pour le choix de ses représentants, à la lumière des défis internes et externes qui interpellent tout un chacun à faire prévaloir l’intérêt de la patrie au-dessus de tout différend et de toute considération étroite », a-t-il écrit.

Tebboune se dit confiant quant au bon déroulement des législatives

« Je demeure confiant que les enfants de l’Algérie iront de l’avant pour la pose de ce jalon important dans l’édification d’une Algérie nouvelle », a ajouté le président Tebboune, estimant que le processus démocratique est le choix de l’Algérie libre et souveraine.

« Leur détermination ne saurait être entamée par les duperies de ceux qui se sont enlisés dans les méandres de la déstabilisation et de la division », a-t-il encore ajouté.