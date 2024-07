Tebboune : “Le PIB de l’Algérie sera de 400 milliards USD en 2027”

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné jeudi à Alger que les performances économiques récentes de l’Algérie la préparent à intégrer le groupe des économies émergentes.

Selon l’Algérie Presse Service, lors de son entrevue médiatique périodique au Palais du Peuple, le président Tebboune a déclaré que “tout ce que nous avons réalisé était un premier jalon pour que notre économie devienne véritablement celle d’un pays émergent”.

Il a également réaffirmé son ambition de faire atteindre à l’Algérie un PIB de “400 milliards de dollars/an à l’horizon 2027”.

Selon le président, “tous les indicateurs annoncés sont réels et reconnus par les institutions internationales, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international”.

Une croissance économique reconnue

En évoquant certains de ces indicateurs, qui attestent de “la puissance actuelle” de l’économie nationale, M. Tebboune a noté l’augmentation des recettes de l’État, la fin des pertes importantes du Trésor et la récupération de fonds dilapidés, estimés en milliards de dollars.

Il a également mentionné l’enregistrement de milliers d’investissements auprès de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), la hausse de la valeur des exportations hors hydrocarbures et la suspension des importations de plusieurs produits, en particulier des matériaux de construction, qui faisaient augmenter le coût des logements.

Par ailleurs, le président a affirmé que ses visites dans les différentes wilayas du pays lui avaient montré que “le peuple est satisfait” des progrès en matière de développement, ajoutant que “le peuple fait désormais la différence entre la démagogie et la réalité et entre le mensonge et la vérité”.