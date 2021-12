Tebboune : « L’Algérie veillera à consolider les relations de fraternité »

En visite d’État de trois jours en Algérie ; le chef de l’État de Mauritanie Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani a été reçu aujourd’hui, à la présidence de la république, par le président Abdelmadjid Tebboune.

Après une série d’entretiens, le président Tebboune et son homologue Ould Cheikh El-Ghazouani ont animé une conférence de presse conjointe durant laquelle le sommet arabe, que l’Algérie prévoit d’organiser, a été mis en avant.

En effet, lors de la conférence, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune est revenu également sur le contenu de l’entretien avec son homologue Mauritanien

« La rencontre a été riche. Elle a permis d’aborder nombre d’aspects de la coopération bilatérale et des relations entre les deux pays frères. Ces relations anciennes connaissent un développement notable qui s’est récemment accéléré à la faveur de l’ouverture du poste frontalier », a déclaré le président Tebboune.

« Ce poste frontalier a facilité le doublement du volume des échanges commerciaux entre les deux pays (…) Il s’agit d’un acquis majeur », a ajouté le chef de l’État.

Création du Comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien

Lors de la même conférence, le président Tebboune a rappelé la création du Comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien. Présidé par les ministres de l’Intérieur des deux pays ; Ce comité vise à veiller à la coopération bilatérale dans la région frontalière et suivre la coordination sécuritaire.

« Une série d’accords dans plusieurs secteurs a été signée ; qui vise d’élargir le champ de coopération vers d’autres domaines et de mettre en place, au profit des hommes d’affaires et des opérateurs économiques. Mais aussi pour mettre en place les conditions appropriées pour booster la coopération économique et commerciale, monter un partenariat solide avec, bien entendu, l’impératif d’entamer les travaux de réalisation de la route Tindouf-Zouerat », a expliqué le président.

« Dans un contexte international de crise marqué par des défis et des menaces, nous avons évoqué la priorité de conjuguer nos efforts et de coordonner nos positions (…) L’Algérie veillera à consolider les relations de fraternité et à élargir les domaines de coopération en instaurant une nouvelle dynamique à même de conforter le partenariat auquel nous aspirons », a-t-il ajouté.