Tebboune : l’Algérie a toujours défendu la question du développement en Afrique

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant l’importance du Sommet IDA-21 à Nairobi, au Kenya, lors d’une intervention ce lundi. Il a souligné que cet événement revêt une signification particulière pour l’Afrique.

En effet, dans un discours transmis par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, le président Tebboune a qualifié ce sommet d’étape “essentielle” pour soutenir les aspirations du Groupe africain. Il a souligné que cette rencontre offre une opportunité précieuse pour discuter des défis actuels.

De plus, le président a abordé plusieurs défis internationaux majeurs, notamment l’augmentation record du niveau d’endettement, l’explosion des taux d’intérêt et la rareté des financements. Ces facteurs pèsent lourdement sur de nombreux pays, les obligeant à réduire leurs investissements, en particulier dans des secteurs vitaux.

Abdelmadjid Tebboune a mis en évidence l’aggravation inquiétante du niveau d’endettement. Cette situation fragilise les économies africaines et limite leur capacité à investir dans des projets essentiels pour leur développement.

Le président a souligné l’urgence de trouver des solutions financières viables pour faire face à ces défis. Il a appelé à une coopération internationale renforcée et à des mesures concrètes pour alléger le fardeau de la dette et stimuler les investissements.

Promouvoir la croissance économique

En outre, Abdelmadjid Tebboune a plaidé en faveur de politiques visant à promouvoir la croissance économique et à renforcer les capacités productives des pays africains. Il a souligné l’importance de diversifier les sources de financement pour garantir une croissance durable.

Le président a également appelé à un renforcement des partenariats internationaux, mettant en avant l’importance de la solidarité mondiale dans la lutte contre les défis économiques. Il a souligné la nécessité pour la communauté internationale de travailler ensemble pour surmonter les obstacles.

Abdelmadjid Tebboune a plaidé en faveur d’une approche collaborative pour résoudre les problèmes économiques mondiaux. Il a souligné l’importance de la coopération entre les pays africains et leurs partenaires internationaux pour créer un environnement propice à la croissance et au développement.

En conclusion, le discours du président Tebboune met en lumière les défis économiques auxquels est confrontée l’Afrique et souligne l’importance d’une action concertée pour y faire face. Le Sommet IDA-21 à Nairobi offre une plateforme cruciale pour discuter de ces questions et trouver des solutions durables. En promouvant la coopération internationale et en renforçant les partenariats, les pays africains peuvent travailler ensemble pour surmonter les obstacles et réaliser leur plein potentiel économique.