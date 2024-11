Tebboune : « La stabilité du Moyen-Orient passe par la résolution de la question palestinienne »

Lors d’une intervention, le Président a réitéré la position ferme de l’Algérie en faveur de la Palestine, affirmant que le pays continuera à défendre haut et fort les droits des Palestiniens au Conseil de sécurité des Nations unies.

Un soutien constant à la Palestine

Le chef de l’État a déclaré que « la stabilité et la sécurité du Moyen-Orient sont étroitement liées à la résolution de la question palestinienne et à la fin de l’occupation ».

Il a souligné que l’Algérie refuse catégoriquement toutes les tentatives visant à affaiblir cette cause légitime, tout en dénonçant les violations constantes des conventions et normes internationales par l’occupant israélien.

Tebboune a également insisté sur l’importance de garantir les droits des Palestiniens et barrer la route à ceux qui nient leur légitimité.

Hommage à un défenseur emblématique de la cause palestinienne

Dans un contexte de mobilisation internationale pour la Palestine, la disparition de Gilles Devers, éminent avocat et fervent défenseur de cette cause, a marqué les esprits.

Décédé mardi à l’âge de 68 ans, cet expert en droit international s’est distingué par son engagement infatigable pour la justice.

Devers était notamment connu pour avoir représenté le peuple palestinien devant la Cour internationale de justice et pour son rôle clé dans l’émission de mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Fondateur de la « Commission internationale des avocats », une organisation réunissant plus de 500 experts juridiques engagés, Devers avait exprimé son immense satisfaction après la délivrance des mandats d’arrêt en mai 2023, qualifiant ce moment de triomphe pour la justice.

Un héritage inoubliable

Les hommages se sont multipliés à travers le monde. Bassem Naïm, membre du bureau politique du Hamas, a exprimé sa profonde tristesse face à la disparition de Gilles Devers, saluant son rôle déterminant dans la défense des droits du peuple palestinien, notamment après les événements tragiques d’octobre 2023 à Gaza.

Naïm a souligné que le courage et les actions de Devers resteront gravés dans la mémoire collective, incarnant un soutien inébranlable à la lutte des peuples opprimés.