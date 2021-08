Tebboune : « La stabilité de la Libye est importante pour l’Algérie »

L’Algérie abrite depuis hier lundi une rencontre ministérielle des pays voisins de la Libye ayant regroupé les ministres des Affaires étrangères de la Libye, de la Tunisie, de l’Égypte, du Soudan, du Niger, du Tchad et du Congo, en plus de l’Envoyé spécial du SG de l’ONU pour la Libye, du SG de la Ligue arabe et du Commissaire de l’Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité.

Ce mardi 31 aout, le président Abdelmadjid Tebboune a reçu, mardi au Centre international des conférences (CIC) à Alger, les délégations participant à cette rencontre.

Lors de cette audience, le chef de l’Etat a affirmé que « les pays voisins de la Libye sont les plus soucieux de la stabilité dans ce pays, car l’instabilité les impacterait de manière directe ».

« Nous voulons que la Libye retrouve la place qui lui sied parmi les pays maghrébins, africains et arabes (…) Grâce à sa position géographique et au vu de tous les moyens humains et économiques qu’elle recèle, la Libye peut s’ériger en pays influent dans le bassin méditerranéen, mais aussi au Maghreb arabe », a déclaré le président Tebboune

« Le peuple libyen frère passe une période très difficile » (Tebboune)

Après avoir remercié les délégations ayant pris part à cette rencontre, le chef de l’État a souligné que « cet acquis est d’autant plus important que tous les pays voisins de la Libye se sont réunis pour la première fois ».

« Cette réunion sera un nouveau départ pour le règlement de la cause libyenne complexe, en réponse aux aspirations du peuple libyen frère qui passe par des circonstances très difficiles », a ajouté le président Tebboune.