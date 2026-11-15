Tebboune annonce de nouvelles lois : « Plus de place pour les pratiques de l’époque de la Issaba »

Devant les magistrats réunis pour l’ouverture de l’année judiciaire 2026-2027, le Président Abdelmadjid Tebboune a livré un discours ferme et intransigeant. Le chef de l’État, premier magistrat du pays, a mêlé hommage aux juges, avertissements aux réseaux spéculatifs et annonces législatives. Il a prévenu que de nouveaux textes, « plus stricts », viendront sanctionner les comportements qui pèsent sur le quotidien et le portefeuille des Algériens.

Tebboune salue le rôle de la justice contre la corruption

Le président a d’abord rendu hommage aux professionnels de la robe. « Je salue les femmes et les hommes de la justice qui œuvrent à l’application de la loi, selon ce que dicte une conscience vivante et l’honneur du métier », a-t-il déclaré. Il s’est dit « satisfait des acquis réalisés ensemble dans les réformes ».

La lutte contre la corruption a occupé une place centrale. Le chef de l’État a tenu à marquer une rupture définitive avec la période précédente. « Il n’y a pas de place en Algérie pour des pratiques qui prévalaient au temps de la « Issaba », comme se placer au-dessus de la loi grâce à une influence factice », a-t-il affirmé. Il a estimé que la législation algérienne constituait désormais « un exemple pour beaucoup de pays ».

Un point a retenu l’attention des magistrats présents : la garantie de leur indépendance. L’État a veillé, selon le président, à assurer immunité et protection aux juges à travers le statut qui leur est consacré, un engagement présenté comme tenu.

À LIRE AUSSI : « Notre sécurité hydrique et alimentaire est directement touchée » : le message de Tebboune à la COP31

Les tribunaux de commerce, une avancée pour l’économie nationale

L’installation des tribunaux de commerce spécialisés a été qualifiée de « pas de géant » pour l’économie du pays. Ces juridictions doivent permettre de trancher les litiges commerciaux dans des délais raisonnables, un enjeu décisif pour les investisseurs. Le président a plaidé pour un renforcement de leur autorité judiciaire.

Il a rappelé l’orientation économique choisie : une ouverture assumée, mais sans renoncement au caractère social de l’État. Cette ligne, il l’avait déjà défendue devant les patrons lors de la rencontre où il appelait à combattre les « parasites » qui épuisent les réserves de change. La protection des couches fragiles et moyennes relève, a-t-il insisté, d’un « dépôt sacré des martyrs ».

Mais chaque tentative d’ouverture attire ses prédateurs. Des groupes cherchent à s’approprier une place dans ces mutations, a averti le chef de l’État. D’où la nécessité, selon lui, d’atteindre un équilibre entre libéralisation et contrôle rigoureux de l’économie. Ce discours prolonge celui tenu lors de son entrevue d’octobre, où il annonçait des hausses de salaires à partir de 2027 et visait les spéculateurs.

Tebboune annonce des lois plus strictes contre les atteintes au pouvoir d’achat

Le ton s’est durci sur la question sociale. « La majorité saine souffre désormais face à une minorité corrompue », a lancé le président, appelant la justice à jouer pleinement son rôle pour briser cette domination. De nouveaux textes législatifs, plus sévères, seront adoptés afin de stopper les pratiques qui frappent les Algériens dans leur pouvoir d’achat.

Il a tracé une frontière nette entre deux catégories de citoyens. D’un côté, ceux qui se lèvent comme un seul homme dans les épreuves nationales. De l’autre, ceux qui nuisent à leurs compatriotes dans leur vie quotidienne. Deux mondes séparés, a-t-il résumé. Cette dénonciation des profiteurs rejoint ses propos tenus lors de son entrevue périodique avec la presse nationale.

Drogue et terrorisme : Tebboune évoque la légitime défense

La submersion du pays par les stupéfiants constitue, aux yeux du président, « une véritable guerre contre notre peuple et notre jeunesse ». Il a laissé entendre que l’Algérie pourrait être contrainte de remonter jusqu’aux zones de fabrication de ces substances, dans le cadre du droit à la légitime défense.

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

Face à cette offensive, deux réponses déjà mises en œuvre ont été citées : l’ouverture de l’établissement pénitentiaire de Tinzaouatine et le rétablissement de la peine capitale pour les trafiquants. Des mesures prises, selon lui, lorsque la coupe a débordé. Si ces agissements ne cessent pas, d’autres méthodes seront imaginées, a-t-il averti, et les responsables n’auront qu’à s’en prendre à eux-mêmes.

Le terrorisme, également instrumentalisé contre l’Algérie et ses voisins, sera combattu par la force de l’Armée nationale populaire. Le chef de l’État a rappelé la victoire remportée durant les années noires grâce aux hommes engagés. Il a enfin désigné la vraie richesse du pays : non pas les hydrocarbures ni les mines, mais une jeunesse instruite et universitaire, raison pour laquelle, a-t-il conclu, l’Algérie est visée. Quant à la « sorcellerie politique », elle appartient désormais au passé.

À LIRE AUSSI : ANP au Niger : le Conseil de la nation recadre l’Union européenne