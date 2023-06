Tebboune invite son homologue serbe pour une visite en Algérie

Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a été reçu aujourd’hui, mercredi, par le président de la République serbe, Aleksandar Vucic. Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, Attaf a transmis les salutations du président de la République, Abdelmajid Tebboune, à son homologue serbe.

Le ministre Attaf a également renouvelé l’invitation du président Tebboune à Aleksandar Vucic pour visiter l’Algérie afin de travailler ensemble pour donner une impulsion nouvelle aux relations algéro-serbes.

Cette rencontre a été l’occasion de souligner la forte volonté politique des dirigeants des deux pays de promouvoir les relations bilatérales à des niveaux supérieurs.

De son côté, le président serbe a accepté l’invitation du président Tebboune et a exprimé son souhait de la concrétiser avant la fin de l’année en cours.

L’Algérie et la Serbie entretiennent des relations diplomatiques depuis 1962. Depuis lors, les relations bilatérales ont connu une évolution positive dans différents domaines tels que l’économie, la culture, l’éducation, le tourisme ou encore la coopération sécuritaire.

Le renforcement des relations entre les deux pays est devenu une priorité absolue pour les deux parties. Cette rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et le président serbe est la preuve de l’engagement fort de l’Algérie et de la Serbie à travailler ensemble pour renforcer leur coopération et stimuler leur développement mutuel.

Lors de sa visite en Serbie, le ministre Attaf a souligné l’importance de renforcer la coopération économique entre les deux pays. Il a appelé les entreprises serbes à explorer les opportunités d’investissement en Algérie, notamment dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, de l’énergie et des TIC.

Attaf tient une réunion avec son homologue italien

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf a tenu hier, le mardi 20 juin 2023, une séance de travail avec le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères de la République italienne, Antonio Tajani, dans le cadre de sa visite dans ce pays, première halte de la tournée européenne qu’il effectue, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.