Tebboune intervient dans l’affaire Wassim, agressé à Boston par des supporters marocains

Un adolescent algérien de 14 ans, Wassim, roué de coups à Boston par des supporters marocains en marge du match Pays-Bas-Maroc en Coupe du monde 2026, est sorti de l’hôpital. C’est le président de la République Abdelmadjid Tebboune lui-même qui l’a confirmé ce jour, en marge de son vote aux élections législatives. Bien plus qu’une simple déclaration, le chef de l’État a annoncé son implication directe dans le suivi de cette affaire, et réservé au jeune garçon une invitation de choix.

Tebboune contacte l’ambassadeur Boukadoum après l’agression de Wassim à Boston

Interrogé sur le sort du gamin après avoir accomplit son devoir électoral, Tebboune a livré des informations précises. « Le garçon qui a été agressé réside à Boston, il possède la double nationalité algérienne et américaine, et il a quitté l’hôpital », a-t-il déclaré. Le président a ajouté avoir « contacté la veille l’ambassadeur Sabri Boukadoum pour être informé des détails de l’affaire ». Le diplomate a reçu instruction de suivre le dossier en coordination avec les autorités américaines.

Ce n’est pas une réaction protocolaire. En prenant lui-même le téléphone pour appeler son ambassadeur, Tebboune a signifié que l’État algérien ne laisserait pas cette affaire se noyer dans les méandres administratifs. Le père de Wassim a déjà déposé une plainte formelle. Deux procédures judiciaires sont désormais ouvertes : l’une portée par le consulat algérien à New York, l’autre engagée directement par les autorités américaines.

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Wassim invité au match Algérie-Suisse : un geste fort du président

Au-delà du volet judiciaire, Tebboune a réservé une annonce inattendue. « Je vous informe que Wassim a reçu une invitation du ministre des Sports pour assister au match des Verts demain face à la Suisse« , a précisé le chef de l’État. Un geste symbolique fort, qui transforme la victime en symbole de fierté nationale plutôt qu’en simple fait divers.

Rappelons que l’oncle du supporters adolescent a donné des nouvelles dans la soirée d’hier. Il a assuré que son neuveu a quitté l’hôpital et qu’il se porte mieux après avoir reçu des coups lors de son agression.

Une agression filmée en plein Boston, lors du Mondial 2026

Tout a commencé pendant le match Maroc-Pays-Bas, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Wassim se trouvait au milieu d’un groupe de supporters marocains quand il a été pris à partie. Son tort : porter fièrement le maillot de l’équipe nationale algérienne. Les images, rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, montrent une scène d’une violence gratuite et lâche contre un enfant.

Les coups ont visé la tête. Wassim a été hospitalisé en urgence. Avant que les confirmations officielles ne tombent, l’affaire avait d’abord circulé sous forme de vidéo sans source vérifiable, suscitant autant d’émotion que de scepticisme. La prise de position du consulat algérien, puis celle du président en personne, ont dissipé tout doute sur la réalité des faits.

Grâce aux caméras de surveillance, 35 suspects ont été formellement identifiés et leur comparution devant la justice américaine est imminente. La législation fédérale américaine prévoit des peines particulièrement lourdes pour les violences commises sur des mineurs.

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