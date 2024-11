Tebboune interdit l’importation de cette denrée alimentaire en 2025

Lors de la célébration du 50ᵉ anniversaire de la création de l’Union nationale des agriculteurs algériens (UNPA), le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé une série de mesures visant à renforcer le secteur agricole et à assurer l’autosuffisance alimentaire du pays.

Parmi les décisions phares prises par le chef de l’État, on retiendra l’interdiction totale d’importation de blé dur en 2025. En effet, le Président a ordonné de ne plus importer un seul quintal de cette matière et que « le ministère de l’Agriculture ne doit pas décider de tout dans le secteur, nous chercherons des solutions administratives efficaces ».

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale visant à réduire la dépendance de l’Algérie aux importations et à renforcer sa souveraineté alimentaire.

Par ailleurs, Tebboune a ordonné la résolution définitive du problème de la propriété foncière agricole d’ici fin 2025. Cette mesure est essentielle pour sécuriser les droits des agriculteurs et encourager les investissements dans le secteur.

Tebboune annonce une série de mesures au profit des agriculteurs algériens

Afin de soutenir les producteurs agricoles, le président a également instruit les banques de faciliter l’octroi de crédits destinés à la construction de chambres frigorifiques et le stockage des produits agricoles. Cette initiative vise à garantir la stabilité des prix sur les marchés et à lutter contre la spéculation.

En outre, le président s’est penché sur la question cruciale de l’élevage et de la production de viande. Face à la hausse des prix des moutons, Tebboune a appelé à une réflexion approfondie sur la filière bétail.

« Nous devons être francs les uns avec les autres, au lieu d’importer des moutons pour l’Aïd, nous devons trouver une solution à la hausse des prix de la viande rouge et à la stabilité du marché du bétail », a-t-il souligné.

Le président Tebboune s’est félicité des résultats obtenus par le secteur agricole en 2024, avec un chiffre d’affaires de 37 milliards de dollars : « le secteur de l’agriculture a généré cette année une valeur de 37 milliards de dollars, ce qui augure bien de la justesse de la méthode adoptée par notre pays pour se libérer de la dépendance aux hydrocarbures ».

